Netflix lanzó la miniserie de 8 episodios que es tendencia en el público

¿Qué dicen los críticos de esta miniserie?

Inspirada en el Atlanta de los 90, "Beauty in Black" ofrece una historia que mezcla el drama familiar con el suspenso, elementos que lograron que la serie se ubique entre las más vistas de Netflix. Lo último de Perry generó un gran impacto en la crítica: "Si has visto alguna de las producciones anteriores de Tyler Perry en Netflix, ya sabes qué esperar. En otras palabras, si te gustó su trabajo anterior, probablemente estarás contento", comentó Heaven of Horror en su reseña.