Rusia no se arodilla ante Trump y lo desafía con más bombardeos en Ucrania

El líder de la Casa Blanca, Donald Trump ha lanzado una nueva advertencia contra Rusia al fijar una fecha límite de hasta 12 días para un alto al fuego frente a la falta de predisposición de Moscú —según Washington— para sellar una tregua con Ucrania, o al menos, interrumpir los bombardeos por un cierto plazo.

"Voy a fijar una nueva fecha límite de unos 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar", dijo Trump durante su reunión con el primer ministro británico, añadiendo que quería ser "generoso", pero que no ve ningún progreso al respecto.

Además, anunció que impondrá sanciones contra Moscú (aranceles del 100 %) y contra sus socios comerciales en caso de que no haya un alto al fuego, algo que ya había anunciado hace unas semanas cuando dio el ultimátum de 50 días, el cual ahora acortó a tan solo 12 días.

Tras el nuevo ultimátum de Trump, el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Dmitri Medvédev, aconsejó al mandatario estadounidense que no repita los desaciertos de su antecesor, Joe Biden, casi como si fuera una amenaza.

Trump debería recordar 2 cosas: 1. Que Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. 2. Que cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue destratado en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump y su vice J.D. Vance durante el pasado 28 de febrero, quienes le restregaron que Kiev debe rendir pleitesía y retribuir lo que Washington ha gastado para que no perezca ante el asedio ruso.

Pero aquella humillación de Trump a Zelensky ante los flashes del mundo mutó a un acuerdo de explotación de la soberanía ucraniana: Kiev decidió entregar su soberanía para no morir ante Rusia. Estados Unidos selló en febrero un acuerdo con Ucrania sobre la explotación de sus minerales estratégicos y tierras raras como una manera de que Kiev le retribuya lo que gastó en su guerra con Rusia.

Hemos podido llegar a un acuerdo en el que recuperaremos nuestro dinero y obtendremos mucho dinero en el futuro

"Lo que no me gusta es que Europa gastó 100 mil millones de dólares en Ucrania y nosotros gastamos 350 mil millones", aseveró en febrero Donald Trump para demostrar que Biden se excedió con el financiamiento.

Definitivamente, el interés de Washington sobre los minerales ucranianos se centra en uno de los más valiosos, el litio, que se usa para las baterías eléctricas y para el sector electrónico, y que se encuentra en una zona a 10 km de la línea de combate, en la localidad de Shevchenko. En cuanto a las tierras raras que pronto tomará poder, son altamente preciadas porque se emplean en metalurgia, para aumentar la dureza de aleaciones (cerio), para fabricar los cristales empleados en láseres de estado sólido (holmio) o como catalizadores y aditivos en otros procesos industriales.

Le dije [a Ucrania] que quiero el equivalente a unos US$500.000 millones en tierras raras, y básicamente han accedido a hacerlo (TRUMP)

Se estima que alrededor del 5% de las "materias primas esenciales" del mundo se encuentran en Ucrania, según la BBC, incluidas:

19 millones de toneladas de reservas probadas de grafito, que se utiliza para fabricar baterías para vehículos eléctricos.

Un tercio de todos los yacimientos europeos de litio, componente clave de las baterías actuales.

Antes de que comenzara la invasión rusa a gran escala hace tres años, Ucrania también representaba el 7% de la producción mundial de titanio, utilizado para todo tipo de construcciones, desde aviones hasta centrales eléctricas.

El territorio ucraniano también contiene importantes depósitos de metales de tierras raras: un grupo de 17 elementos que se utilizan para producir armas, turbinas eólicas, componentes electrónicos y otros productos vitales en el mundo moderno.

Ahora bien, mientras Ucrania entrega su soberanía para no morir de rodillas ante Rusia, Moscú sigue en pie de guerra con su ofensiva en Kiev, pese a las presiones de Trump, y no llega a un acuerdo para un alto al fuego, aludiendo a la falta de garantías territoriales sobre lo ganado en batalla, así como la garantía de que Ucrania nunca formará parte de la OTAN.

Es que Moscú está en contra de la expansión de la OTAN hacia el este, en particular sobre los países que antiguamente formaban parte del Pacto de Varsovia, y ha dicho que bajo ninguna circunstancia permitirá que Ucrania se convierta en miembro de la Alianza Atlántica ni de la Unión Europea.

En cuanto al reconocimiento de los territorios ganados en combate o mediante plebiscitos ampliamente cuestionados, Putin exige el retiro de las tropas ucranianas de Donetsk y Lugansk —autoproclamadas repúblicas dentro de la Federación Rusa—, así como de las provincias de Zaporiyia y Jersón, anexionadas por Rusia en 2022. S

Sin embargo, frente a la creciente presión del presidente estadounidense Donald Trump —a quien “se le está agotando la paciencia”—, Putin transmitió una nueva postura al enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, durante una reciente reunión en San Petersburgo. En ese encuentro, el presidente ruso habría planteado la posibilidad de renunciar “parcialmente” a sus reclamaciones sobre ciertas zonas de las cuatro regiones ucranianas actualmente ocupadas de forma parcial y que aún permanecen bajo control de Kiev.

Patriot para Kiev: USA y la OTAN se meten en la guerra

Hace tan sólo unas semanas, Trump reanudó el envío de misiles de defensa aérea Patriot al frente ucraniano y le dio un ultimátum a Putin de hasta 50 días para que finalmente acceda a un alto el fuego. El gobierno ruso, por su parte, continúa negándose a llegar a un acuerdo, bajo el argumento de que no se le ofrecerían garantías territoriales, y de que una tregua, en esas condiciones, no representaría una paz duradera.

“Si al final de los 50 días no llegan a un acuerdo será una lástima. Los aranceles seguirán adelante, así como otras sanciones. Pero veremos qué pasa con el presidente Putin”, sentenció Trump el pasado 14 de julio.

Sin embargo, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente suplente de Putin, restó importancia a aquella amenaza de Trump. "Trump lanzó un ultimátum teatral al Kremlin... A Rusia no le importó", escribió Medvedev en X.

