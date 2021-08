Rechazo del voto impreso y Jair Bolsonaro arde de la bronca

image (27).jpg El presidente Jair Bolsonaro durante el desfile militar el día de ayer (10/8).

¿Qué dijo Bolsonaro?

Este miércoles (11/8), Bolsonaro cuestionó, otra vez, la equidad de las elecciones. El presidente afirmó que el resultado de la Cámara muestra que la mitad de los diputados no cree en el sistema electoral actual y que otros sufrieron represalias para votar por el derrocamiento de la PEC (haciendo referencia al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Luís Roberto Barros, al que amenazó en reiteradas ocasiones). "Mientras yo viva, esta es nuestra bandera", sostuvo el mandatario.

Bolsonaro también dijo que la tendencia es que el resultado de las próximas elecciones se ponga en duda ante la ausencia del voto impreso. "En base a este principio, hoy estamos apuntando a una elección, no es que esté dividida, una elección donde no se confiará en los resultados de las urnas. Lo que quiero es que cada uno de ustedes aquí vote. Hay que contar. Si perdemos, el alcalde puede perder algún día la reelección, el vicepresidente también, pero tenemos que estar seguros al final de la línea que realmente fue la manifestación de la mayoría de su municipio", afirmó.

Y arremetió contra el expresidente Inácio Lula da Silva:

Un mensaje para todos: la mayoría de la población está con nosotros. Es con la verdad. Así que amigos, vivimos en una democracia, si es difícil luchar mientras tienes libertad después de perder tu libertad, será imposible luchar . ¿Qué hacemos? O es una forma de probar por quién votó María, João, el voto fue para esa persona. No hay explicación para lo que están haciendo. Quieren elegir a alguien en el fraude. Fue una vergüenza lo que pasó. Él (Lula da Silva), hace un momento, elogió a El Salvador, el presidente que está allí por más de 10 años. Colaboró en las elecciones de (Hugo) Chávez, de (Nicolás) Maduro, colaboró en las elecciones de Bolivia, de Argentina

Bolsonaro también agradeció al Congreso los votos favorables, dijo estar "contento con el parlamento" y reiteró que algunos se abstuvieron por temor a "represalias" o "chantajes".

Quiero agradecer a la mitad del parlamento que votó a favor del voto impreso. Parte de la otra mitad que votó en contra, que tengo entendido votó chantajeado, otra parte que se abstuvo, no todos, pero algunos tampoco votaron por miedo de represalia. Ves a un ciudadano caminando por los pasillos de la Cámara repitiendo exactamente lo que dijo Zé Dirceu, ganar las elecciones es una cosa, tomar el poder es otra. No creo que necesites decir nada más. Estoy feliz de que en el parlamento brasileño, no tuvimos 308 votos, pero fueron 228. Pero la manifestación es que esa gente votó conscientemente y le dio un gran mensaje a Brasil: no creen en la equidad de las elecciones

Finalmente, destacó que las elecciones de 2022 deben enfrentar lo que llamó la "mancha de la desconfianza".

Preguntaría a los que están trabajando por intereses personales, que no son de los intereses de Brasil, si quieren afrontar las elecciones del próximo año con la mancha de desconfianza que no es nueva. Tenemos cada vez más gente a nuestro favor. Ahora, no podemos dejar que media docena de empleados en un cuarto oscuro cuenten los votos y decidan las elecciones

Por su parte, el exmandatario Lula dijo que Bolsonaro no tiene la fuerza suficiente para promover, de hecho, un golpe militar, según afirmó la periodista Mônica Bergamo, en su columna en el diario Folha de S.Paulo.

A juicio del Partido de los Trabajadores (PT), Bolsonaro intenta crear un clima de miedo para alimentar la narrativa de que una supuesta polarización en las elecciones con el PT podría acercar al país a una situación de caos, ya que el presidente y sectores militares estirarían la cuerda.

Sin embargo, Lula refuerza que su partido, en este punto, no debe mostrar ningún tipo de temor ni mostrar especial reverencia a los militares, quienes, por cierto, fueron bien tratados y respetados en los gobiernos del partido.

Con respecto al desfile militar, Lula dijo que le pareció "patético" y que Bolsonaro se quiere parecer al presidente estadounidense Donald Trump.