Jair Messias Bolsonaro es un presidente contra la Constitución. Comete errores en serie en su huida hacia la tiranía y debe ser detenido por la ley que desprecia. Queda en el prototipo de un dictador cuyo gobierno no logró profanar las instituciones y amenazarlas con su ruptura por la fuerza

Folha también hace referencia a las investigaciones que se abrieron esta semana y la anterior contra Bolsonaro por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Supremo Federal (TSF). Las mismas acusan al mandatario brasilero de ataques a la democracia, fake news, abuso de poder y ataque a la legitimidad de las elecciones.

"Pero el aullido autoritario se encontró con una firme reacción de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El Tribunal Supremo Federal y el Tribunal Superior Electoral incluyeron al Presidente de la República en las averiguaciones, que deben llegar hasta el final", celebra Folha.

Y dispara una dura crítica contra Lira y Aras:

Los presidentes de Cámara y Senado y el fiscal general de la República, sin embargo, no entendieron el juego. Por ingenuidad o interés equivocado, se asocian con una figura que podría cerrar el Congreso, el Ministerio Público y la Corte Suprema

La editorial agrega y concluye: "El abogado Augusto Aras no se da cuenta de que la vacante que quiere en el STF no valdría nada en un régimen excepcional; al diputado Arthur Lira (PP-AL), que la pusilanimidad de hoy no sería recompensada con más poder en una dictadura".