Mario Draghi renuncia como primer ministro de Italia

La crisis en la tercera economía de Europa se disparó cuando el líder del M5S, Giuseppe Conte, se negó a apoyar un paquete de ayuda económica a familias y negocios por 23.000 millones de euros, argumentando que Draghi no estaba haciendo lo suficiente por abordar la crisis del costo de vida, explica la BBC. Aunque el gobierno ganó cómodamente este jueves la votación en el Senado, Draghi había anticipado que no continuaría si el M5S no lo respaldaba en el voto de confianza.