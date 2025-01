Israel arresta a doble agentes de las FDI y libera el norte de Gaza

Las operaciones de trasferencias de secretos eran a cambio de pago, así lo confirmó la Policía de Israel y el servicio de seguridad Shin Bet en una declaración conjunta durante este lunes.

Elisfov, quien inició sus misiones para Irán en septiembre pasado, recibió 3.500 dólares (aproximadamente 12.600 shekels) de parte de Teherán, mientras que Drayev, al que reclutó, recibió varias decenas de dólares.

Según el comunicado oficial del Shin Bet, ambos habrían hecho grafitis en el norte de Israel, donde residían, que decían "Hijos del espíritu de Alá", lo que demuestran que fueron cooptados por células yihadistas.

Uno de ellos habría proporcionado imágenes de la Cúpula de Hierro —que bloquea misiles—, lo que habría dañado parte del operativo de Defensa de Israel.

Los cargos especifican que Elisfov, que sirve en una unidad del sistema de defensa aérea Iron Dome de las FDI y tiene acceso a información clasificada, envió a un agente iraní un video que filmó demostrando cómo funciona el sistema.

El regreso al norte de Gaza, lejos de ser una victoria: Israel permanece en la Franja

Las imágenes del regreso de decenas de miles de palestinos al norte de Gaza, tras 15 meses de bombardeos incesantes, están dando la vuelta al mundo. Varios vehículos, carros tirados por burros y personas a pie hacen cola a lo largo de la calle Salah al-Din en Nuseirat, cerca del corredor Netzarim, mientras esperan para cruzar a la parte norte de la Franja de Gaza.

image.png Los vehículos hacen cola a lo largo de la calle Salah al-Din en Nuseirat, cerca del corredor Netzarim [Eyad Baba/AFP]

Independientemente de esta frágil victoria, todavía no pueden festejar, ni siquiera estar en calma con por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, que definitivamente nació para morir: hay denuncias de ambos bandos de que han abierto fuego.

Yasmin Abu Amshah, madre de tres hijos, dijo al medio qatarí Al Jazeera que caminó seis kilómetros para llegar a su casa en la ciudad de Gaza y que a pesar de que está dañada por los bombardeos aún es habitable. También vio a su hermana menor por primera vez en más de un año.

“Fue un viaje largo pero feliz. Lo más importante es que regresamos”, dijo Abu Amshah, quien además relató que pudo fundirse en un abrazo con su hermana.

Como parte de las imágenes del regreso al norte, se viralizó el clip de una niña palestina que lloró de emoción tras reencontrarse con su padre luego de haber estado meses separados debido a la guerra.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eye On Palestine (@eye.on.palestine)

En el clip, viralizado por Al Jazeera, se ve a la niña abrazando fuertemente a su padre, ambos cubiertos de espuma por la celebración del reencuentro y negándose a soltarlo mientras le dice: "No me dejes, no me dejes".

“Queremos ir a ver a nuestra familia. Quiero ver a mi madre y a mi padre. No los hemos visto en 15 meses. Es mucho tiempo”, expresó Ahmad Adas, un joven palestino desplazado que llevaba varias bolsas de consorcio con sus pertenencias.

Mohammed Adas, de 19 años, se acercó a un periodista de Al Jazeera, con una sonrisa radiante y declaró:

No he visto a mi familia durante un año y medio. Llevo tres días esperando para ir a ver a mis padres. Estamos cansados. Quiero ir a la ciudad de Gaza, no vamos a volver aquí No he visto a mi familia durante un año y medio. Llevo tres días esperando para ir a ver a mis padres. Estamos cansados. Quiero ir a la ciudad de Gaza, no vamos a volver aquí

image.png Un grupo de palestinos retornando al norte de Gaza | GENTILEZA AFP

Ante la prensa, otro palestino desplazado dijo no poder describir en palabras lo que sentía y del mismo modo reivindicó el derecho legítimo sobre esa tierra: "Es un día festivo para nosotros. Es como si hubiéramos resucitado y estuviéramos entrando al paraíso. Tengo un mensaje: nosotros, los palestinos, somos los legítimos dueños de esta tierra. No cederemos. Nuestra determinación no se verá afectada”.

Claramente el visto bueno del Gobierno de Israel para la vuelta de una multitud de gazatíes al norte se enmarca en el reciente acuerdo de alto al fuego con Hamás, que incluye:

La libertad de 33 rehenes, entre ellos mujeres, niños, enfermos y hombres mayores de 55 años, que serán liberados gradualmente por Hamás en el transcurso de un período de 42 días.

entre ellos mujeres, niños, enfermos y hombres mayores de 55 años, que serán liberados gradualmente por Hamás en el transcurso de un período de 42 días. las FDI permiten a la población de Gaza cruzar desde la parte sur de la Franja hacia el norte durante esta primera fase del alto el fuego (27/01/25)

desde la parte sur de la Franja durante esta primera fase del alto el fuego (27/01/25) El día 16 del acuerdo, comenzarían las negociaciones sobre la implementación de la segunda fase, que incluirá la liberación de otros 65 rehenes israelíes.

Las FDI se retirarán a una zona de amortiguación dentro de la Franja de Gaza, instalándose entre la población de la Franja de Gaza y los asentamientos fronterizos israelíes.

A pesar de este logro de cese de hostilidades temporal, ambos bandos aún siguen disparándose off the record. Y además, en este supuesto contexto de desescalada, tras los últimos meses del fuego cruzado entre Israel y la Hezbollah, la guerra en el Golfo no parece estar llegando a su final. Más aún cuando a la sombra de los hutíes de Yemen, quienes asaltan embarcaciones en el Mar Rojo, y a la sombra de Hamás, está sin dudas el régimen de Irán, el gran financista de los yihadistas de la región.

Más contenido en Urgente 24:

El parque acuático que todos visitan por su espectacular piscina de olas

La miniserie con 6 episodios en Netflix que vas a querer maratonear ya

Tensión en El Nueve: Un conductor renunció a su programa y podría no continuar

La miniserie de Netflix con 6 capítulos que no podés dejar de ver

Inflación de enero: Un nuevo dato enciende alarmas