Luego de ello despertó en un autobús con una bolsa de consorcio en la cabeza. Apenas volvió en sí, siguieron golpeándolo. Tras esto, lo arrojaron en un sótano desde donde oyó gritos de otras personas siendo torturadas.

Me tiraron al suelo húmedo y frío. En algún lugar cercano oía los gritos de mis amigos, un poco más lejos, gemidos de otras personas y horribles sonidos de tortura. La verdad es que era la primera vez en mi vida que oía algo así

Un sótano, escena de tortura del diputado ucraniano

Dentro del sótano, prosiguieron con las golpizas, patadas, le retorcían los dedos y le gritaban que era un placer "saltar sobre un diputado del pueblo". Luego se lo llevaron para interrogarlo y lo "imputaron traición al Estado".

Me golpearon terriblemente. Perdí el conocimiento varias veces y me caí de la silla. Recuperé el sentido y me volvieron a torturar. Me pareció interminable

En medio del calvario de las vejaciones, le presionaron los ojos con los nudillos, además de que lo amenazaron con fusliarlo y cortarle sus genitales: "parecía interminable la tortura".

image.png Las fotos de la supuesta tortura que mostró en redes

Pese a que los del SBU hicieron todo lo posible para supuestamente sacarle "trapos sucios" para justificar la detención, el parlamentario no podría pronunciar ninguna palabra.

En ese contexto de tortura, según rememora, le hicieron prometer ante una cámara que no criticaría nunca al presidente Vlodomyr Zelensky, al jefe de su gabinete Andréi Yermak, ni al alcalde de Odesa, Guennadi Trujánov, y de que pondría fin a su militancia política y social.

Después de todo ello, lo devolvieron a la luz del día, a un apartamento cercano, y le hicieron prometer que jamás revelaría lo ocurrido. Por ello decidió abandonar el país desde el año pasado.

En pleno relato, Dmitruk exhibió la primera foto que se tomó con su rostro lleno de golpes y moretones.

En estas fotos se puede ver la forma de mi cráneo, la nariz rota varias veces, labios y dientes rotos, abrasiones múltiples, orejas rotas

Este parlamentario está fuera de Ucrania desde agosto del 2024, cuando denunció que las autoridades pretendían asesinarlo en medio de su defensa a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana por las políticas del Gobierno de Zelensky. Es un reconocido político, condecorado levantador profesional de pesas y un popular empresario de gimnasios en Odesa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RusiaInforma/status/1828430506452464088&partner=&hide_thread=false Zelensky ha organizado una auténtica persecución y acoso al diputado Artem Dmytruk, que defendió a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (IOU) desde la tribuna de la Rada



El día de la votación de la ley, que abre la posibilidad de prohibir judicialmente las parroquias no pic.twitter.com/wtSvF9HY3e — Rusia Informa (@RusiaInforma) August 27, 2024

