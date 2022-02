China: ¿mediar el conflicto Rusia-Ucrania o ir por Taiwán?

Wang cree que la comunidad internacional llegará a una conclusión justa sobre qué enfoque es más propicio para la seguridad y la estabilidad de Europa.

Teniendo un largo historial en cooperación económica con Rusia, con el proyecto de la Ruta de la Seda que tiene a Berlín y a Moscú como centros comerciales, mas el reciente contrato de suministro de gas ruso a China, ambos países comparten también líneas ideológicas heredadas de la época de la Guerra Fría y el bloque Socialista Sovietico.

El gigante asiático

China, aunque ha reiterado varias veces su respeto a la integridad territorial de todos los países, también planteó que Ucrania tiene una posición particular en este asunto debido a su contexto histórico. Wenbin pronunció este viernes:

Entendemos los reclamos legítimos de Rusia en sus preocupaciones en seguridad

Wang también pegó contra Joe Biden, presidente de USA: ayer en conferencia de prensa, Biden comentó que todo país que apoya a Rusia estará “manchado por su asociación al conflicto”, perjudicando su reputación y siendo tildados como “parias” junto a Rusia. Expresión que siento dirigida directamente a China. En respuesta, Wang dijo que “aquellos países que interfieren en las cuestiones internas de otros son los que tienen su reputación manchada”.

Sin sanciones

A partir de este martes pasado, y siendo intensificadas el día de ayer luego del despliegue de tropas, occidente liderado por USA realizó un despliegue de severas sanciones económicas a Rusia con el objetivo de debilitar la capacidad militar de Rusia.

Joe Biden, presidente de USA, firmó una orden ejecutiva que prohíbe nuevas inversiones, comercio y otras transacciones económicas por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en Donetsk y Lugansk, una acción que pretende aislar a esas dos regiones del sistema financiero internacional basado en el dólar.

A la pregunta de un periodista sobre si este comentario tenía la intención de presionar a China para que aislé a Rusia, el mandatario estadounidense dijo “que no estaba preparada para responder eso en este momento”.

Wang por su lado, aprovecho sus declaraciones para criticar también a las acciones de USA Marcado contraste entre el enfoque de China y los movimientos de algunos otros países de crear y cambiar la crisis, y tratar de beneficiarse de ella, ya sea para desviar la agenda internacional de las muy bajas encuestas que ha estado teniendo Joe Biden, o de la creciente inflación en su país, entre otras.

Recordando toda la escalada previa al conflicto, en donde además de aplicar sanciones, USA mantuvo una postura constante de amenazas y presiones a Rusia mediante la OTAN que solo sirvieron para aumentar las tensiones.

Por su lado, cuando se le preguntó al gobierno de China si estaba por aplicarle también sanciones a Rusia, Wang dijo:

Las sanciones nunca han sido una forma eficaz de resolver los problemas. Esperamos que las partes relevantes puedan trabajar duro para resolver el problema a través del diálogo y la consulta.

China y Taiwán

Teniendo en cuenta la cuestión de China en Taiwán, este conflicto podría ser de utilidad para el gobierno chino, aprovechando la coyuntura internacional concentrada en Ucrania, para poder avanzar sobre Taiwan, dicen muchos especialistas.

Es más, este jueves, el mismo día de la invasión de Rusia a Ucrania, el Ministerio de Defensa de Taiwán registró nueve aviones chinos que ingresaron a su zona de defensa aérea, señaló la agencia Reuters.

Cuando se le consultó sobre la posible acción militar china para ocupar Taiwan, Nachman, experto en la política de Taiwán de Harvard respondió:

Aunque (Beijing) seguirá observando de cerca cómo reacciona el mundo a la invasión y a un posible rediseño de las fronteras, lo que probablemente influirá en el propio cálculo geopolítico de Beijing , es muy poco probable que Beijing altere drásticamente su estrategia hacia Taiwán por culpa de Ucrania

Pero China lleva mucho tiempo basando su política exterior en la defensa incondicional de la soberanía del Estado y en la denuncia de lo que considera una injerencia exterior dentro de sus propias fronteras. Beijing también ha tomado medidas radicales, incluidas las que la comunidad internacional ha tachado de importantes violaciones de los derechos humanos, para combatir lo que considera amenazas separatistas, ya sea en Hong Kong, Xinjiang o el Tíbet.

aviones caza.webp 9 aviones caza chinos fueron avistados sobrevolando espacio aéreo de Taiwán este 24/02.

China ha negado la soberanía de Taiwán desde su separación en 1945 luego de la Segunda Guerra Civil China y el inicio del mandato de Mao Zedong. El Partido Comunista de China busca una eventual "reunificación" con la isla que reclama como parte su territorio a pesar de no haberla gobernado nunca, y no ha descartado hacerlo por la fuerza.

China está haciendo todo lo posible para no adoptar una postura firme de apoyo a Rusia y, al mismo tiempo, impulsar la paz y la diplomacia (en Ucrania). Esto nos dice que China no va a igualar el nivel de agresión de Rusia (en Taiwán), al menos por ahora.

Aunque Wang abogue por la solución del conflicto siguiendo las disposiciones de la Carta de la ONU, mediante soluciones diplomáticas, y declarando que China seguirá manteniendo sus reclamos de paz (a su manera), esto pareciera que es lo máximo que China puede llegar a ofrecer a Rusia (y a Ucrania) por ahora.

Sumado a que muchas empresas y financieras también declararon que el impacto de la guerra en la región es limitado debido a que la escala de la inversión china en la región es poca, difícilmente se envíe un apoyo efectivo del gobierno chino en Rusia. Cuando las papas quemen y los efectos de las sanciones (si realmente ocurren antes de que Kiev capítule) hagan estragos en la economía Rusia, China probablemente le tire un salvavidas, porque si no lo hace, no le conviene mantener relaciones tensas con su principal aliado.

Pero en cuanto al apoyo militar, China y su política abstencionista de los conflictos internacionales no cambiarán ni estará dispuesto a hacerlo teniendo en cuenta todos los efectos secundarios que puede llegar a sufrir Beijing. En una situación de vida o muerte, China siempre buscará no solo beneficiarse a sí misma, sino que también prioriza lo económico y lo nacional ante las buenas relaciones que pueda tener, inclusive con Rusia. Aparentemente, Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, no es el único que “puede quedar solo”.