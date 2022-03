Alberto Fernández se adhiere a la geopolítica de China y omite al FMI

La Argentina acaba de unirse al Partido Comunista Chino al firmar la iniciativa One Belt, One Road (Ruta de Seda). El costo para China fue de 23.700 millones de dólares, una mera fracción comparada con el billón de dólares que USA ha gastado para construir democracias de arena y sangre en el Medio Oriente La Argentina acaba de unirse al Partido Comunista Chino al firmar la iniciativa One Belt, One Road (Ruta de Seda). El costo para China fue de 23.700 millones de dólares, una mera fracción comparada con el billón de dólares que USA ha gastado para construir democracias de arena y sangre en el Medio Oriente