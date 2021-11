Ahora Alex Saab es acusado sólo de conspiración

Alex Saab por su parte declaró en una carta dirigida al juez que maneja su causa que él no era culpable de lo que lo acusaban. La declaratoria de no culpabilidad tendrá que ser analizada pues, legalmente, a Saab aún no se le han leído los cargos y no tendría ningún efecto por tratarse de una declaración fuera del proceso, explicaron fuentes federales.

Aunque a simple vista podría parecer que Nicolás Maduro puede respirar aliviado con esta noticia, parece que solo es una cuestión burocrática que no le quita importancia a la posible sentencia de Saab en USA.

https://twitter.com/carlaangola/status/1455312496634572804 No fue una victoria para Alex Saab. Cabo Verde había exigido a EEUU retirar cargos en la acusación para que su pena no excediera el máximo que permite la constitución de ese país, es decir, 40 años. Hoy la fiscalía honró ese compromiso. Pero le dejó el cargo más importante (HILO) — Carla Angola TV (@carlaangola) November 1, 2021

La próxima audiencia judicial de Alex Saab fue suspendida hasta el 15 de noviembre y esta semana sus abogados esperan reunirse con él, tras haberse cumplido el período de cuarentena establecido luego de su extradición.