Viviana Canosa estalló contra el feminismo argento por Lucio

https://twitter.com/OfeFernandez_/status/1465782323777978368 Lo de lucio es espantoso, por supuesto tiene que haber justicia. Lo que da bastante asco es que lo usen para escupir homofobia: Ya están detenidas como corresponde, cuando las responsables son lesbianas es bastante más rápido que cuando mata un tipo así que dejen de tirar mierda — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) November 30, 2021

“¿Cómo ninguna dice nada de Lucio? Podría ser el hijo de cualquiera. Pero cierto que para ustedes los hijos no son desde la concepción, no sé muy bien desde qué momento ustedes respetan la vida de una criatura. Pero de Lucio no habló ninguna porque se les termina el curro del pañuelo verde”, exclamó Viviana Canosa, quien se mostró conmovida por el caso de Lucio Dupuy.