Urgente24 pregunta: ¿Quién merece el crédito de la noticia?

La nota en cuestión cuenta con sus respectivas citas. Una es la de la cuenta de Twitter, @RatingLucca, cuya información es la que nutre el contenido del texto. Otra es la del especialista en espectáculos, Pablo Montagna, más precisamente de una nota para el diario La Nación. Algo más: los datos por los que reclama su tan crédito la señora Ufbal no fueron utilizados en esta nota, y a esto se debe que no se la haya citado, a diferencia de los casos mencionados ya que sus contenidos sí fueron utilizados en la redacción del contenido mencionado. Obvio que tambien nos preguntamos si Ubfal está afirmando que ella ofreció la noticia antes que Montagna, o que @RatingLucca. ¿Ella, apuntando a Urgente24, intenta decir que estos colegas no la mencionaron? ¿O será que Ubfal reclama un mérito que no le pertenece en la realidad?