Un éxito: El youtuber preferido del fútbol argentino

El primero en hacerlo fue el ex Boca Juniors, Lisandro López, video que cuenta hoy en día con medio millón de visitas. Desde allí todo despega.

A dos años de ese video, el canal cuenta con protagonistas nacionales como internacionales. Tiene videos de hasta un millón 200 mil de reproducciones, como es el caso del de Mauro Zarate, ex Velez.

RETO DE LOS 90 SEGUNDOS: MAURO ZÁRATE (VERSIÓN FÚTBOL)

“Los jugadores se relajan más porque esto es un juego. Está muy bueno porque generalmente sale bien y nunca es un problema para el jugador. Se da una faceta divertida, pero puede salir mal como pasó con Villa que tuvo esa respuesta desafortunada para él. El jugador contesta lo que quiere contestar”, respondió Consevik frente al tan polémico video que tuvo con Sebastián Villa en donde le preguntó sobre la final perdida en Madrid contra River Plate.

RETO DE LOS 90 SEGUNDOS: SEBASTIÁN VILLA (VERSIÓN FÚTBOL)

Incluso supo tener sus críticas y rumores que lo anexaban a su padre, reclamando que tenía vínculos con la representación de futbolistas, cosa que no era verdadera: “Es lógico que se diga algo así. Aparece un pibe de la nada y graba con Mascherano. La gente no conoce la historia y no tiene por qué saberlo. Intento no darle mucha importancia. Al principio me enojaba porque me lo preguntaban a cada rato, pero una vez que lo desmentí ya todos saben que no es así”.

Sin embargo, el joven siguió adelante y hoy tiene el éxito que tiene gracias a su continuidad y perseverancia.

En Urgente 24 comenzamos a explicar también historias desde el nuevo panorama de los medios, que tiene como figuras a los protagonistas de las plataformas como Twitch o los de la tan conocida web de vídeos, los youtubers.