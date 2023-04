Tras su "no" a Telefe, América TV quiere a la madre de Messi

image.png El abrazo entre Celi y su hijo tras la obtención del título mundial.

En lo que respecta a su "no" para Telefe, allá por 2021 Cuccittini era la gran apuesta del canal de las tres pelotas para la tercera edición de su certamen de cocina. "Vienen negociando desde junio. Ella quiere estar, pero tiene algunos problemas de agenda porque tiene muchos viajes programados por el hecho de tener familia en el exterior", dijo Marina Calabró en su momento.

Finalmente, Celia rechazó la propuesta, y en una nota de ese mismo año le reveló a Ángel de Brito la razón. "El 27 de octubre viajo, ya me voy. Si todavía no estoy ahí en París es porque Lionel no encontraba casa", dijo la amdre del mejor jugador de la historia, quien vive en Francia.

