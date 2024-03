Tensión en Gran Hermano: Qué dijeron Laura Ubfal y Sol Pérez tras su cruce

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1767575538560844031&partner=&hide_thread=false Sol Pérez se fue a quejar con las autoridades del canal después de su cruce con Laura Ubfal#SePico #GranHermanopic.twitter.com/qePxbOZpfr — TRONK (@TronkOficial) March 12, 2024

"No sé por qué Sol se enganchó tan mal. Ella me llamó hace un rato así que tan enojada no debe estar. Mezcló unas cosas que yo no entendí y no me dejaba hablar. A lo mejor, porque ese maltrato que tuvo Sabrina, lo sufrió ella. Eso era lo que le quería decir con la identificación. No me fui llorando, nada que ver", siguió con su defensa la productora.

Por otro lado, Ubfal apuntó contra su compañero Ceferino Reato, a quien tildó de 'machista retrógrado' por el comentario que hizo sobre el vínculo entre los participantes Juliana Furia Scaglione y Mauro D'Alessio, pero aseguró que no hubo ninguna pelea en el corte entre el panel.

"Yo lo que digo es que ella estaba tan dolida y quería que le pida disculpas. El problema fue que no me lo dijo a mí y se lo dijo directamente a la producción. Está todo bien, chicos, no tengo nada contra ella. La quiero, la estimo y la valoro. Fue un malentendido. Me invitó a su casamiento y somos amigas", cerró la periodista.

Cómo fue el cruce entre las panelistas de Gran Hermano

El intercambio entre ambas surgió a cuando el panel debatía acerca de los motivos por los que Sabrina Córtez había sido eliminada.

"No coincido en absoluto lo que está diciendo Sol y Ceferino porque es absolutamente discriminador tratar a Sabrina como que es linda. Todas las chicas son hermosas", declaró Ubfal, ante lo que Pérez respondió: "Yo no dije que a ella la sacaron por linda, dije que a ella le inventaron que hace un casting sábana porque es linda, porque se meten con la vida privada".

Embed - ¡SE DIJERON DE TODO!: La TREMENDA PELEA de Sol Pérez y Laura Ubfal A LOS GRITOS: "Pedirme perdón"

"Yo creo que te estás identificando, Sol", fue la respuesta de la periodista, lo cual hizo estallar a Pérez, quien negó tal cosa de manera vehemente. Más tarde, después del corte, la influencer fitness retomó el asunto y contraatacó: "Cuando vos hacés sentir mal a alguien y todos entendimos lo mismo, me parece que lo mejor como una buena mujer es pedir disculpas".

------

Más contenido en Urgente24:

Gran Hermano: el mensaje secreto que le dejó Furia a Isabel tras la expulsión

Copa de la Liga: Vélez Sársfield ganó y la Zona A está que arde a 4 fechas del final

Frank Welker cumple años: La voz detrás de los personajes más emblemáticos de la animación

.