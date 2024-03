Sigue el caos en el Grupo América: No hubo acuerdo y habrían más despidos

Nueva audiencia entre el Grupo América y el sindicato

Hubo hoy audiencia en el ministerio. No hubo arreglo



Ex figura del Grupo América destrozó a Marcelo Tinelli: "Lo peor que le pasó al canal"

"En América TV está pasando, como en toda la televisión y como todo Argentina, un momentos muy complicado. Y a América lo peor que le pudo pasar es Tinelli", introdujo Rodrigo Lussich en el ciclo Algo contigo del Canal 4 de Uruguay.

Tinelli se va y no crece el pasto, es una cosa de locos. Te saca hasta la piel. Pusieron mucha plata, no la recuperaron y ahora hay un rojo muy grande Tinelli se va y no crece el pasto, es una cosa de locos. Te saca hasta la piel. Pusieron mucha plata, no la recuperaron y ahora hay un rojo muy grande

"A su vez esto hay un cóctel muy complicado con un momento de negociaciones paritarias de sueldos de la gente del gremio de la televisión que está negociando y viene haciendo un par bastante cruento. La semana pasado fue difícil para trabajar, porque hubo paros extensos y corridos", agregó el presentador de Socios del espectáculo, en referencia al panorama actual.

