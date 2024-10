¿Se suma Yuyito González? Contudente comunicado de TV Pública

Las versiones difundidas en las últimas horas son solo rumores que no se condicen con la realidad, razón por la cual esta empresa se ve obligada a negar enfáticamente tal información Las versiones difundidas en las últimas horas son solo rumores que no se condicen con la realidad, razón por la cual esta empresa se ve obligada a negar enfáticamente tal información

"Creemos que Amalia González en una gran profesional con una destacada trayectoria que la ha convertido en una referente de la televisión. Sería sin dudas un honor poder contar con su prestigio en una pantalla como la de Televisión Pública; sin embargo, reiteramos, no ha habido contacto alguno y los rumores que circularon son infundados", concluyó el canal.

Yuyito González recogió el guante y apuntó contra Viviana Canosa: "No escucho a gente mala"

El pasado sábado (12/10) Viviana Canosa disparó en su editorial de Radio Rivadavia contra Yuyito González por sus referencias constantes a su relación con Javier Milei en su envío de Ciudad Magazine. Sin embargo, la conductora no titubeó y respondió.

Embed - Vivina Canosa liquidó a Yuyito González: "Cuando lloraba, no se lo creía ni Conan"

En la última emisión de su programa, Canosa compartió al aire algunos de los últimos comentarios de González en Empezar el día, a los que reaccionó en directo con burlas y risas sarcásticas:

Todos los días, Yuyito nos cuenta un capítulo de su novela con el Presidente. Esta vez, nos informó que está usando el gimnasio de la Quinta de Olivos. La Argentina es un carnaval. Hay un 53% de pobreza y ella 'ja ja ja' Todos los días, Yuyito nos cuenta un capítulo de su novela con el Presidente. Esta vez, nos informó que está usando el gimnasio de la Quinta de Olivos. La Argentina es un carnaval. Hay un 53% de pobreza y ella 'ja ja ja'

Después, compartió el momento donde se emocionaba hablando de su pareja y de la relación que formaron. Entonces, la liquidó: "Qué mala actriz, igual. Cuando hacía que lloraba no se lo creía ni Conan".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1846197852256571654?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1846197852256571654%7Ctwgr%5E18d371702d15a113747dd91c3c8fd3dd900bbfc5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Fyuyito-gonzalez-recogio-el-guante-y-apunto-contra-viviana-canosa-no-escucho-gente-mala-n587511&partner=&hide_thread=false Amalia “Yuyito” González respondió a los dichos de Viviana Canosa en su contra: “yo no ando con custodia presidencial”.#lovieneltrece #SociosDelEspectáculo @socioseltrece pic.twitter.com/rJfWv27l3V — eltrece (@eltreceoficial) October 15, 2024

Luego del contundente descargo de Viviana Canosa, Socios del espectáculo (El Trece) fue a buscar a Amalia para consultarle sobre sus declaraciones.

"Primero, es que yo no ando con custodia. Yo lo que menos quiero es perder mi libertad", subrayó respecto a la información que salió donde ella tiene una custodia oficial. Entonces, la conductora fue tajante:

A mí no me banca nadie, ni Canosa. Me banca Dios y mi laburo, las empresas que me contratan. Que cantidad de pavadas, esas son cosas que generan violencia. Primero que son mentiras absolutas, las diga quien las diga, y generan violencia porque le meten a la gente en la cabeza mentiras A mí no me banca nadie, ni Canosa. Me banca Dios y mi laburo, las empresas que me contratan. Que cantidad de pavadas, esas son cosas que generan violencia. Primero que son mentiras absolutas, las diga quien las diga, y generan violencia porque le meten a la gente en la cabeza mentiras

"La gente que opina es muy opinable, es gente de la cual se podría opinar y mucho. Yo no escucho porque cuando las críticas están atravesadas por cuestiones ideológicas. Escucho a mis hijos y a mi pareja. No me pongo a escuchar gente mala", sentenció González.

----------

Más contenido en Urgente 24

Freidoras de aire: Usuarios en alerta ante fallas masivas

La app que reemplaza a la grúa y soluciona fallas al instante

Google elimina una de sus apps más usadas: Cómo impacta en los usuarios