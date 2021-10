Radio Mitre: 'El poder sin moneda' de Alberto Fernández

Argentina carece de una moneda, una moneda que se devalúa al 50% por año, eso no es una moneda, es cualquier cosa. Ahí hay una relación directa entre un país sin moneda y el estado político de ese país, un presidente sin moneda es un presidente sin poder para poder actuar en materia económica porque no hay una base. Argentina carece de una moneda, una moneda que se devalúa al 50% por año, eso no es una moneda, es cualquier cosa. Ahí hay una relación directa entre un país sin moneda y el estado político de ese país, un presidente sin moneda es un presidente sin poder para poder actuar en materia económica porque no hay una base.