Racismo y censura: Grave denuncia al canal de streaming OLGA

Embed - DIAFAR on Instagram: "Somos una organización antirracista con más de 15 años de lucha, buscando romper el silencio en torno al racismo en Argentina. Denunciamos el racismo en los medios porque entendemos el potencial de daño que ostentan dado su poder multiplicador. Hemos producido videos y declaraciones de repudio sobre material y accionar de diferentes productoras, radios y/o canales. Incluso hemos acudido cuando las partes involucradas llamaron al diálogo pedagógico. Hemos participado de las audiencias públicas de la Defensoría del Público insistiendo en el reclamo histórico de la comunidad afroargentina de contar con representación en Radio Nacional y la Televisión Pública y hemos producido nuestras propias plataformas y contenidos. Como organización afroargentina hemos presentado informes frente a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas. Denunciamos el accionar del Estado como aparato productor y reproductor del racismo, más allá de los partidos en el gobierno. En paralelo, la producción del canal nos reportó y eliminaron el reel de nuestras redes sociales. El video ya llevaba más de 50 mil visitas y 300 comentarios en repudio al blackface de OLGA. Alegando una supuesta infracción en los derechos de autor, incurrieron en un acto de censura hacia nuestra organización. Dada la accesibilidad del material sobre por qué el blackface es considerado una práctica racista, establecido por todas las comunidades afrodescendientes de nuestro continente, y dada la obviedad de la responsabilidad social que conlleva el rol de comunicadxr profesional, alegar ignorancia resulta insuficiente. Por otro lado, no lxs señalamos como “el enemigo”, el enemigo es el racismo (que, obviamente, no se agota en el blackface). Nuestra organización está abierta a extender el diálogo, como uno de los conductores mencionó. No llamamos a la cancelación sino a la retractación y reparación. Seguiremos repitiendo las veces que sea necesario que blackface es racismo. Nuestra identidad no es un disfraz. El racismo no es un chiste. El racismo es violencia. El racismo mata. @olgaenvivo @seriaincreible_ Mirá el video censurado en el link de nuestro perfil"

