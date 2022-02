Otra renuncia en CNN ¿Andrew Cuomo es el detonante?

Frente a esto, según trasciende, tanto Allison Gollust como Jeff Zucker hicieron la 'vista gorda' al asunto, es por esto que parece que filtraron a la luz la relación de los ejecutivos, que se encontraban juntos hace tiempo.

“Como parte de la investigación sobre el periodo de Chris Cuomo en CNN, me preguntaron sobre una relación consensuada con mi colega más cercana, alguien con quien he trabajado durante más de 20 años. Reconocí que la relación evolucionó en los últimos años. Se me pidió que lo revelará cuándo comenzó, pero no lo hice. Me equivoqué. Como resultado, renunció hoy”, explicó Jeff Zucker semanas atrás sin agregar más información, a lo que la propia Gollust agregó en el día de ayer:

Es bastante decepcionante, que después de los nueve años que pase defendiendo y salvaguardando los intereses de CNN, me hayan tratado así cuando me voy

A pesar de esto, desde fuentes allegadas a Chris Cuomo y el Wall Street Journal, explicaron que ‘Cuomo aclaró previamente que Zucker y Gollust no sabían todo al respecto de la entrevista con su hermano, pero si estaban enterados de la ayuda que le podría generar el hacer un diálogo con su familiar’.

Desde el lado de Zucker, sus voceros resaltaron que ‘el mismo no estaba completamente enterado de cómo era la cuestión entre Chris Cuomo y el ex gobernador’.

Por otro lado, en el medio de esta polémica tan controversial, Warner está preparando para fusionarse con Discovery Inc. en un acuerdo que podría darle más diversidad de contenidos, es por esto que estorban los rumores en medio de una estrategia que podría tener una mirada más focalizada en el mundo de las plataformas.

Asimismo, CNN está preparándose para lanzar CNN+, plataforma de streaming que busca comunicarse de manera más directa con su audiencia.

Se esperará a ver como evoluciona esta polémica que tiene a Warner alerta, y que podría interceder en la cadena de noticias globales.