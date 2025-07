Moria Casán contra Susana Giménez por Graciela Alfano: "¡Está chupando vino!"

Alfano explota contra Susana Giménez: "Estoy pensando en hacerle juicio"

Lo que empezó como una discusión por un tapado de piel de los años 90 derivó en un escándalo que parece guionado por Polka. Según Alfano, el abrigo que usó María Julia Alsogaray en una tapa de Noticias era suyo y estaba guardado en una cámara frigorífica. Pero Susana saltó diciendo que era de ella. De ahí, todo se fue al garete.

En LAM, Susana la trató de "loca patológica", la acusó de querer hacerle daño con magia negra y remató con: "Me trató de matar, me hizo brujerías, pero no lo logró porque no tiene talento".

image Alfano dijo que todo fue un ninguneo violento, defendió su trayectoria y habló de juicio. Negó hacer brujería y contó que se enteró del escándalo mientras cuidaba a su nieta.

Graciela, que estaba en su casa, tranquila con amigas celebrando el Shabbat y cuidando a su nieta de ocho meses, se enteró por WhatsApp que la estaban destrozando al aire. "Pensé que era Fátima Florez o Bossi imitando. Cuando vi que era Susana, no lo podía creer", contó.

Y agregó: “La nena hizo puchero, pobre, porque yo tenía la tele prendida. Tuve que bajarle el volumen y ponerla a dormir”. Alfano se mostró muy dolida por los insultos: “¿Cómo puede ser que me diga ‘piojosa’? ¡Yo tengo 55 años de carrera! Y que venga a decir que yo no existo o que me cuelgo de ella... ¿De qué me voy a colgar?”, se indignó.

Sobre la famosa acusación de brujerías, fue clara: “Nunca hice nada de eso. Es como decirle a alguien que es mufa. Es estigmatizar con algo que no se puede probar. Es bullying”. Y para cerrar, tiró una frase con sabor a revancha: “Yo construí a Graciela Alfano. Ella construyó a Susana Giménez. Nunca quise ser ella. Me encanta ser yo”. Y por último, advirtió: “Estoy pensando en hacerle un juicio”.

