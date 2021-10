Mica Tinelli increpó a una actriz porno por Lisandro López

Sin embargo, a los pocos minutos, la actriz porno publicó una conversación que tuvo con Mica Tinelli, novia del jugador, tras su polémica invitación. Desde su cuenta personal de Twitter, la joven escribió: "Mica Tinelli me bardea porque me quiero cog*** al novio Licha López".

jazpincita-mensaje-a-mica-tinelli-1244641.jpg El tremendo cruce entre Mica Tinelli y Jazpincita.

En dicho chat privado, la hija de Marcelo Tinelli disparó: "Che, hermana. Ubicate en la palmera". No obstante, Jazpincita siguió con su provocativo lenguaje: "Perdón, hagamos trío", chicaneó. A lo que Mica Tinelli acotó:"Que gansa".

"Las chicas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien", arremetió la diseñadora de moda. "¿Una Tinelli me lo viene a decir a mi? Por favor, me río sola", replicó Jazpincita.

mica tinelli.jpg Jazpincita mostró su cruce con Mica Tinelli.

"Sí. A vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba", tiró Mica Tinelli. "¿Es joda? ¿Me metí con tu novio? No", respondió la actriz de OnlyFans. "No, pero te haces la canchera", finalizó la novia de Lisandro López.