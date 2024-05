Mario Pergolini confirmó la fecha de inicio de Vorterix en su nuevo dial

Por otro lado, Maldición, va a ser un día hermoso (envío conducido por Pergolini) tendrá dos novedades significativas: tras la salida de Ignacio Corral, se sumó al staff Sebastián Davidovsky y el ciclo, además de poder escucharse en éter y en las plataformas de streaming de YouTube y Flow, saldrá en dúplex por la señal de noticias IP Noticias, también parte del conglomerado de Víctor Santa María.

Habló Mario Pergolini: Tras la polémica, Vorterix no se mudará a la FM103.3

El pasado miércoles 15/5 Pergolini se presentó en el ciclo Cohete al sol y brindó personalmente la noticia de que la emisora, finalmente, no se mudará a la FM103.3 como estaba previsto. Dicha decisión fue tomada tras la denuncia de Radio La Colifata, la cual es transmitida justamente en esa frecuencia.

Marioto pasó por Cohete Al Sol y despejó algunas dudas... pic.twitter.com/ryOCGouUSJ — Vorterix (@Vorterix) May 15, 2024

"El 1 de junio comenzamos en una nueva frecuencia de radio. La Colifata se puede quedar tranquila. Me encargué de que no sea esa frecuencia", expresó con cierta ironía Pergolini.

"Hoy les puedo decir que vamos a una nueva frecuencia (...) Tal vez la primera semana o dos cuando estemos no va a tener toda la potencia porque hay que ir dándosela de a poco, pero nos van a poder escuchar en todos lados", concluyó el empresario de medios.

Cabe recordar que la FM100.3 pertenece al pool de radios que adquirió a fines de 2019 el Grupo Octubre y el potencial desembarco de Vorterix allí estaba enmarcado en la sociedad existente entre Pergolini y Víctor Santa María.

