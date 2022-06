LU24... Rifirrafe en Tres Arroyos por una adjudicación

La realidad es que se presentó un único oferente. Nadie, por ejemplo, de la Cámara Económica de Tres Arroyos, que había manifestado que se solidarizaba "con LU24 Radio Tres Arroyos ante la disposición del Gobierno Nacional de no renovar las licencias de AM 820 y FM Ilusiones teniendo en cuenta el valor cultural, social y económico que representa para la ciudad y la zona".

El jueves 2 de junio de 2022, los disconformes denunciaron que “ante la disposición del Gobierno Nacional de no renovar las licencias de AM 820 y FM Ilusiones y adjudicarlas a un ciudadano de La Plata sin siquiera notificarnos para competir, hemos iniciado los reclamos pertinentes administrativos y a la Justicia a los efectos de no dejar una fuente de trabajo en riesgo y a una comunidad del sudeste de la Provincia de Buenos Aires sin su radio con la que convive hace 53 años”, según consignó Todoprovincial.com/

“Solo comunicamos esta cuestión esencial para no entorpecer la tarea de quienes tienen que tomar decisiones. Será Justicia”, agregaron.

Se trata de la resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que tiene como fecha el 26/05/2022 y establece la adjudicación de la frecuencia 820 KHZ de AM y 95.3 MHZ de FM por un período de 10 años.

La queja de los reclamantes es que no se anticipó a la empresa que se iba a realizar un concurso al que solo se presentó Carlos Alberto Gaskin, un empresario platense que preside de la Federación de Mutuales Regional La Plata y es prosecretario de la Confederación Nacional de la Mutualidad. Por supuesto, ganó.

Debe agregarse que el medio Todoprovincial.com/ también tiene su sede en La Plata, editado por Martín Mazzoleni.

Pero el concurso se abrió en 2021. Gaskin lo explicó así: “En el año 2021 nos presentamos, con un grupo de personas que trabajan vinculadas a mí, en el Enacom en virtud de la vacancia que existía del registro de la radio de Tres Arroyos tanto de la AM como de la FM porque en enero de 2018 había caducado la licencia que tenía esa emisora”.

“En el mismo proceso de concurso del Enacom salieron 15 frecuencias, entre las cuales se encontraba, por ejemplo, Radio El Mundo, de Capital Federal. (N. de la R.: la ganó Roberto Navarro, de El Destape). De la provincia de Buenos Aires eran 4 las frecuencias sobre las cuales se podía presentar a Concurso, que feneció el 4 de octubre de 2021: 1 en Carhué, 1 en Bahía Blanca, 1 en Pehuajó y la de Tres Arroyos”.

Gaskin, un veterano de las lides políticas distritales, explicó a Vía Tres Arroyos -que es parte de Vía País, de Grupo Clarín- que “Fuimos los únicos oferentes, nadie más se presentó. Ni quien tenía la licencia hasta ese momento ni ninguna otra persona. Tuvimos que presentar diferentes carpetas para acreditar que teníamos idoneidad, calificaciones técnicas y patrimoniales para llevar adelante el proceso y condiciones técnico jurídicas que teníamos que tener para llevar adelante tanto la AM como la FM de Tres Arroyos”.

“En virtud de ser el único oferente pero, además, por haber cumplido todas las exigencias de Enacom, hubo un proceso en el cual se pasó por distintas instancias y en un momento se estableció un primer paso de establecimiento que los requisitos se habían cumplimentado en tiempo y forma.

Fue ante esta situación que, posteriormente, se presentan quienes detentan actualmente el contralor de la entidad con una medida de amparo en el cual en un primer momento contenía también, una medida cautelar que se pedía en el Juzgado Federal de Tres Arroyos. El juez le hace lugar a esta petición y deja en stand by la resolución administrativa del Enacom que llamaba a Concurso”, agregó.

Quiero aclarar enfáticamente que Tres Arroyos no va a perder su frecuencia, nadie tiene la intención de levantarla ni llevarla a otro lado. Hemos hecho un desarrollo de lo que pretendemos realizar en Tres Arroyos y para Tres Arroyos, con gente de Tres Arroyos

Gaskin: "Los puestos de trabajo de quienes mantengan una regularidad, que estén en una situación vinculante acreditada, como se dice normalmente “que estén en blanco”, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente y es más, con aquellos que se encuentren en una situación irregular, también nos vamos a sentar y solucionarlo. No hay que olvidarse que yo vengo de la actividad mutualista, sería ir en contraposición de lo que soy yo y de los valores que pretendo. No es mi intención hacer que la gente se vaya a su casa y no pueda seguir trabajando. Todo el mundo va a poder seguir trabajando”.