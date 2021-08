Longobardi en Olivos: Lo reveló y defendió a Fernández

Esto derivó luego en una controversia alrededor de la figura de Florencia Peña que declaró haber ido a ver al presidente por razones vinculadas a su trabajo..., eso se lo confundió con una cuestión personal lo cual me pareció a mi inapropiado Esto derivó luego en una controversia alrededor de la figura de Florencia Peña que declaró haber ido a ver al presidente por razones vinculadas a su trabajo..., eso se lo confundió con una cuestión personal lo cual me pareció a mi inapropiado

“Intervino un fiscal, Ramiro González, que está impulsando una investigación que incluye a nueve personas. Esa lista incluye al propio presidente Fernández, a Fabiola Yañez, Florencia Peña, Sofía Pacchi, Emanuel López, Fernando Consagra, Ariel Alonso Zapata, Lautaro Romero y un personaje muy particular, Chien Chia Hong, un empresario taiwanés proveedor del estado”.

“La aparición de este personaje público desconocido por los argentinos ocurre en el contexto de un ministerio de Defensa que está descabezado y que permanece descabezado desde la salida de Rossi”.

Es justo decir que con independencia de la cuarentena..., es impensable que un presidente se quede en la casa mirando el techo haciendo home office

“El presidente debe haber recibido cientos de personas, imagino bajo ciertos protocolos. Ha habido periodistas que han visto al presidente. Yo mismo. El presidente me invitó a almorzar, mi relación no es especialmente buena pero me invitó a almorzar, al principio de la cuarentena”.

Uno no puede negar una invitación a almorzar de parte del presidente. Yo fui desde mi casa en Tigre a Olivos sin ver un auto. Un momento en que no había nadie por la calle. Sí aparece una situación muy conflictiva con este señor cuyo nombre es Chien Chia Hong.

