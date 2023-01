Las milicias urbanas y el mañana

Supongamos que esto tiene la correspondiente “marcha atrás”, “falsa alarma”, “malentendido de los medios hegemónicos”. Igual. No cambia que existió el intento. No es el primero. Ya hubo dos.

Las declaraciones de los constitucionalistas son variadas pero concurrentes. No está en la Constitución. No es el punto de abordaje de esta nota.

Pongamos las cosas en otro sitio o, lo justo: fijemos el punto de observación, históricamente, en otra atalaya. El peronismo tiene una secuencia: 1943 Golpe y presencia alta del G.O.U. Sobre 44/45 el crecimiento público de Perón como funcionario de ése golpe de Estado. En el 1945 su detención, su liberación y el 17 de octubre. Sobre febrero de 1946 elecciones, triunfo, primer gobierno (aparece el sustantivo: peronismo), abandono de la boleta del Laborismo y, poco a poco, el peronismo se construye… y sobrevivie. Bienvenidos a la realidad que hasta hoy conocemos, con marchas, contra marchas pero varios puntos muy claros.

Texto y contexto. Donde estamos y de dónde venimos. Es el peronismo el que define. El poder se obtiene con los votos. El peronista vota. Los Gremios son importantes. “El Movimiento Obrero es la Columna Vertebral del peronismo” “El Partido Justicialista es la herramienta electoral del Movimiento”. Entroniza varias cosas Perón (suyas son esas frases, esos conceptos). Perón reordena. El valor y el sitio de los Gremios. De la “CGT Única”. El partido como herramienta política. El valor del voto. La definición “piramidal” (Militar) de El Movimiento.

No hay en el peronismo guerrilla, comandos urbanos, milicias. Hay votos. Cuando advierte (Perón) que la Constitución no le satisface la reforma, en el 1949. La Reforma con votos y congresales constituyentes. Agrega la re elección, claro, pero sería muy tonto quien niegue la existencia de todos los derechos nuevos, mas la actualización de los existentes. Su derogación, en 1955, apuntó a cerrar caminos al peronismo…. Y a muchos de los derechos de nueva generación que aquella constitución puso en la realidad nacional y que, obvio, no pudieron mutilar. Sustento: se Reforma la Constitución con votos, con… Reforma Constituyente…con votos.

No existe, sobre el 1950 (pese a lo que sucedía con el “varguismo”) nada en el peronismo que altere un juego muy perceptible. Sindicato Único. CGT única. Poder Gremial (el 33% de los cargos legislativos) y un bonus track inatajable: Evita y el voto femenino.

¿Dónde se encuentra el antecedente que pruebe las milicias populares como el eje de cuerpo de acción del peronismo?.

Aclaración: el peronismo es un partido del poder que acepta la oposición como control, como aviso, alarma y control, pero es un “Partido del Poder”. No es difícil, en aquel contexto, entender la simpleza de “ni yankis ni marxistas”.

¿Hace falta que se indique qué doctrina económica sintetiza a “Yankis”? ¿Hace falta que se indique que el peronismo no acepta al marxismo ni todo el poder a los soviets ni el politburó?¿Hace falta el desafío que indique que Perón no solo no apoyó sino que no hay texto donde apruebe a Fidel, el Che y la guerrilla, ya sea esta Urbana o no, como representantes del peronismo…? El 1º de mayo de 1973 los rajó de la plaza de Mayo.

Moyano y las burdas milicias urbanas no son el prólogo de un neo peronismo sino el prólogo, esto es cierto, de un nuevo orden donde, esto es así por construcción, un miliciano controlando el precio del kilogramo de azúcar es juez y decide el castigo a quien no cumpla. ¿Quién les impedirá controlar otras cosas, quien…? No me pregunte a mi, yo solo soy periodista. Agrego: periodista y ciudadano asustado.