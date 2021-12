LAM: Se despide histórica integrante del programa

“Quiero agradecerle también a las chicas que son excelentes compañeras, aprendí un montón de todas. Muchas veces da la impresión de que nos peleamos y nos matamos y la verdad es que es un equipo humano hermoso. Me llevo de todas algo súper bueno, de vos Ángel, de toda la producción. Este programa tiene algo muy fresco, muy espontáneo, las cosas van sucediendo y me divertí un montón. Me paso de todo al aire: me caí, me quiso levantar el Polaco, me puteó Pampita”, continuó diciendo entre risas la panelista, a quien también le prepararon un emotivo video con sus mejores momentos en el ciclo y con saludos de sus familiares y amigos.