La burla de Marcelo Longobardi sobre regular internet

Marcelo Longobardi.jpg Marcelo Longobardi: "Los Kirchner han sido muy conservadores".

Los dichos de Alberto Fernández

Tal como informó Urgente 24, el presidente Alberto Fernández dijo ayer 09/08: "Se enojan porque dije que internet es un servicio público. Que se enojen, vamos a hacer de internet un servicio público, para que no nos estafen y roben con las tarifas".

"Sigo siendo joven y quiero reclamar igualdad y no quiero argentinos con hambre. No me voy a volver un conservador de los que usan la palabra libertad pero en el fondo sólo quieren sostener un sistema perverso que generó tanta desigualdad", remarcó Alberto Fernández.

Sus dichos rápidamente generaron gran repercusión en redes sociales, y provocó un encendido debate sobre si la idea presidencial es buena o mala.

En ese sentido, y aunque hubo muchas personas que a través de la red social Twitter se manifestó a favor de la igualdad respecto al derecho a la conectividad, fueron los comentarios negativos y pesimistas los que se posicionaron en redes sociales, los que advertían que, si el internet pasaba a ser un servicio público, dejaría de funcionar correctamente.

"Peligra el internet libre en Argentina", "Cagamos. Preparen las señales de humo", "Cagamos. Saluden a Internet que se va del país", "La mente de Alberto: si internet es un servicio público, no va a funcionar, como todos los servicios en Argentina, entonces nadie va a poder criticarnos en Twitter", fueron algunos mensajes que circularon en la red social.