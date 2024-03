Investigación de Reuters muestra el lado muy oscuro de OnlyFans

Restricciones

OnlyFans dice que está construyendo "la plataforma de redes sociales más segura del mundo". Pero una investigación de Reuters identificó 128 casos en los que mujeres y hombres se quejaron ante las autoridades estadounidenses de que el contenido sexual que los presentaba terminó en OnlyFans sin su permiso, entre enero de 2019 y noviembre de 2023.

Ninguna ley federal penaliza específicamente la pornografía no consensuada. Las quejas suelen ser manejadas por autoridades locales que hacen cumplir una serie de leyes estatales y, por lo general, se centran en personas que publican contenido abusivo, no en los sitios que lo albergan.

De los 128 casos estadounidenses documentados por Reuters, sólo 28 terminaron en un arresto y 8 resultaron en algún tipo de condena penal. 3 personas fueron encarceladas, 2 de ellas durante 48 horas cada una.

La policía cerró 90 de los casos, incluidos 9 por falta de pruebas, 12 porque se agotaron las pistas de investigación y 10 porque los acusadores decidieron no presentar cargos. Los otros 38 permanecían abiertos, incluidos 15 casos marcados como “inactivos”.

kelly-blaire.jpg Kaily Blair, CEO de OnlyFans.

El caso de Sammy

En las vacaciones de primavera (boreal) de 2022, Sammy, estudiante de producción musical y aspirante a cantante, conoció a Charles, de 24 años, en una aplicación de citas. Él la invitó a una fiesta en su vivienda, dijo a la policía y a Reuters.

Charles la recogió esa noche con Romelus, de 27 años, en el asiento del pasajero. Pero cuando los tres llegaron al apartamento, no había nadie más. Después de algunas bebidas y baile, los hombres se volvieron sexualmente agresivos, dijo.

Sammy dijo que la desnudaron, la abofetearon, la violaron y la sodomizaron, mientras un teléfono la grababa desde encima de una cómoda.

"Estaba desorientada, conmocionada, asustada", dijo a Reuters. "Me sentí abrumada por lo impotente que me sentía".

Recogió su ropa y trató de refugiarse en la sala de estar, dijo, pero allí fue violada nuevamente. Dijo que Romelus estaba de pie junto a ella, sosteniendo su teléfono cerca de su cabeza. En ese momento, Sammy pensó que estaba en FaceTime, hablando con alguien, y se protegió la cara con las manos.

De hecho, dijo la policía, Romelus estaba grabando.

Posteriormente, los hombres la llevaron al lugar de trabajo de su amigo Chris Philbert. Mientras la llevaba a casa, ella se descompuso, golpeó el tablero y maldijo, dijeron Sammy y Philbert en entrevistas. Abrió la puerta del auto y trató de lanzarse a la carretera, porque sentía “como el momento en que se supone que debo morir”, dijo Sammy. Su amiga la detuvo nuevamente. “Fue malo”, dijo Philbert. "Fue simplemente una situación terrible".

Más tarde, Sammy ingresó a un hospital, donde llamó a la policía.

michelson romelus detenido.jpg Michelson Romelus, violador y luego comercializador en OnlyFans.

Atrapados

Mientras tanto, Philbert, después de enterarse por Sammy de que podría haber sido filmada, encontró la página OnlyFans de Romelus. Utilizando la función de mensajería de OnlyFans, dijo que estaba interesado en comprar un vídeo de 3 personas teniendo relaciones sexuales (en la jerga, sexo grupal es 'el tren'), según capturas de pantalla de sus chats con Romelus proporcionadas a Reuters por la oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade.

El 30/06, Romelus vendió a Philbert el vídeo por US$ 20, según mostraban las capturas de pantalla. "Más buenos videos vienen, muchacho", le dijo a Philbert.

Philbert compartió el video con los investigadores y el 26/07/2022, la policía de Miami-Dade arrestó a Romelus y Charles. Ambos negaron haber violado a Sammy. "Nadie la obligó", dijo Romelus en una entrevista grabada en vídeo con 2 detectives, que Reuters revisó.

Los detectives reprodujeron el video de Onlyfans de Romelus en un teléfono. “En el video ella dice: 'No, basta'. ¿La escuchaste?", le dijo la detective Nicole Wells a Romelus. "Ella te está rechazando".

Romelus dijo que pensó que ella estaba protestando porque la estaba penetrando demasiado profundamente. "Ella sabía que la estaban grabando y dio su consentimiento", añadió. "Cuando tengo relaciones sexuales con alguien, siempre lo filmo".

Cuando los detectives le mostraron el video a Charles, él dijo que no podía escuchar a Sammy decir que no y que no sabía que el video había sido publicado en Onlyfans.

No está claro cuánto tiempo Onlyfans alojó el video o cuántos clientes lo vieron. 11 días después de su publicación, un abogado de Sammy envió un correo electrónico a la policía y dijo que buscaba que lo eliminaran del sitio "lo antes posible", según los registros del Departamento de Policía de Miami-Dade. Desde entonces, el vídeo ha sido eliminado.

Según Onlyfans, desactivó la cuenta el 29/07/2022, 3 días después del arresto de Romelus. No hizo más comentarios sobre el caso.

sammy.jpg Sammy, durante la entrevista con Reuters.

El debate

Reuters:

"Los casos resaltan cómo la tecnología ha transformado las relaciones modernas y la industria del porno. Hoy en día, cualquier persona con un teléfono móvil y una conexión a Internet puede crear y distribuir vídeos e imágenes sexuales.

Filmarlos y compartirlos es ahora una parte aceptada de muchos encuentros íntimos, siempre que sea un secreto de los amantes. Sin embargo, publicar esos videos en línea puede parecer una gran traición. También puede ser ilegal.

Algunas mujeres dijeron que su aparición no deseada en OnlyFans casi había destruido sus vidas. (...)

En Texas, una mujer describió haber sido obligada a instalar un sistema de seguridad en el hogar después de haber sido acosada por acosadores que vieron un video de ella de OnlyFans que se volvió viral.

Una mujer de Nebraska dijo que le costaba salir en público, aterrorizada de que la gente pudiera reconocerla por un vídeo sexual que su exnovio estaba vendiendo en Onlyfans por US$ 15.

Una mujer de Illinois dijo que se enteró de que circulaban imágenes de ella desnuda, por el relato de su hija adolescente, quien las vio en línea.

En respuesta a un relato detallado de los hallazgos de Reuters, un portavoz de Onlyfans dijo que "en los pocos ejemplos en los que los malos actores han hecho un mal uso de nuestra plataforma", Onlyfans "eliminó el contenido rápidamente, prohibió al usuario y apoyó activamente las investigaciones y los procesamientos".

La empresa

Combinando el glamour de las redes sociales y el negocio del sexo, OnlyFans se presenta como una nueva generación de sitios web para adultos. La mayoría de los grandes sitios de pornografía ofrecen contenido gratuito y ganan dinero principalmente con publicidad.

En OnlyFans, los ingresos los generan sus 3,2 millones de creadores, la mayoría de ellos aficionados. Venden contenido a sus suscriptores, o 'fans', normalmente por una tarifa mensual de entre US$ 4,99 y US$ 50. Las ventas únicas de vídeos e imágenes a través de la función de mensajería directa del sitio pueden ser aún más lucrativas.

Los términos son atractivos para los creadores de Onlyfans: se quedan con el 80% de los pagos de sus fans. Para OnlyFans, que se lleva el resto, es una mina de oro. Según la presentación más reciente de su empresa matriz británica, Fenix International, el beneficio antes de impuestos de OnlyFans en 2022 alcanzó los US$ 525 millones, casi 1000 veces más en sólo 3 años. Los ingresos se multiplicaron al menos por 20, hasta superar los US$ 1.000 millones.

La directora ejecutiva de Onlyfans, Keily Blair, ha dicho que “el 100 por ciento” del contenido es revisado por moderadores humanos con la ayuda de inteligencia artificial. Pero los casos documentados por Reuters, incluido el vídeo de la presunta violación de Sammy, señalan importantes lagunas en este sistema.

“La víctima claramente dice que no” en el video, explicó Todd Falzone, abogado de Sammy. "Entonces, si realmente estuvieran moderando ese video, lo habrían visto y oído".

dicrosta.jpg Amanda Dicrosta no consiguió que prosperase su reclamo contra el jugador del Indianapolis Colts, Mike McFarland, quien comercializó videos íntimos que ella no autorizó. En su impotencia, ella se tatuó en un gluteo "No tuyo".

Otros casos

En Australia, un hombre de Queensland se enfrenta a un juicio tras ser acusado de filmarse a sí mismo violando a su novia inconsciente en 2021 y de subir el vídeo a OnlyFans, según registros judiciales.

En Tailandia, un matrimonio fue arrestado en octubre bajo sospecha de drogar y violar a 4 mujeres y a una niña de 17 años, y luego vender videos de lo sucedido en OnlyFans. La pareja no se declaró culpable, y negó los cargos de violación, dijo la policía.

En Rumania, el ex kickboxer Andrew Tate espera su juicio por cargos de violación y tráfico sexual relacionados con una operación que supuestamente obligaba a las mujeres a crear pornografía para Onlyfans, dijeron los fiscales rumanos. Tate niega los cargos.

En Gran Bretaña, Stephen Bear, exconcursante de un reality show, fue condenado en marzo de 2022 a 21 meses de cárcel tras publicar en Onlyfans un vídeo sexual de su exnovia sin su permiso. Bear, que negó todos los cargos, fue puesto en libertad en enero tras cumplir la mitad de su condena.

Reuters documentó otros 17 casos en Gran Bretaña en los que personas se habían quejado ante las autoridades británicas de la aparición de pornografía no consensuada en Onlyfans, según registros públicos obtenidos de las fuerzas policiales del país.

Ficha Técnica

Reuters utilizó las leyes de registros públicos para buscar documentos sobre casos abiertos desde 2016 en USA que involucran a OnlyFans, de más de 250 de las agencias policiales más grandes de USA. Más de la mitad proporcionó registros que, como mínimo, mencionaban a OnlyFans en relación con 1 denuncia penal o información proporcionada a la policía.

56 agencias proporcionaron registros en los que adultos alegaban que se habían publicado fotos y vídeos sexualmente explícitos en OnlyFans sin su consentimiento.

50 agencias se negaron a proporcionar registros, citando leyes de privacidad, limitaciones técnicas y otros factores. Otros no respondieron.

Utilizando los archivos policiales, junto con algunos casos judiciales estatales y federales, los periodistas identificaron 128 casos de mujeres y hombres que se quejaron a la policía que se habían publicado imágenes o vídeos sexualmente explícitos de ellos mismos en OnlyFans sin su permiso.

Los periodistas realizaron entrevistas detalladas a 9 de esas personas que hicieron esas acusaciones.

Reuters revisó las páginas de perfil de OnlyFans; contenido explícito que los acusadores proporcionaron a la policía, fiscales o periodistas; entrevistas policiales grabadas y imágenes de cámaras corporales de las investigaciones; llamadas al 911 de acusadores; casos judiciales relacionados con las investigaciones policiales; y mensajes intercambiados entre creadores y suscriptores sobre la supuesta publicación del contenido.

