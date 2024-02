Ex participante reveló detalles externos y las redes la fulminaron

"A nosotros nos pasaba con Alfa. ¿Cómo no lo sacan a Alfa? Con lo pesado que es. Pero Alfa a la gente le gustaba porque nosotros lo fumábamos adentro y nos caía mal, pero a la gente eso le causaba gracia. Después llegó un punto que Alfa se puso denso y no le gustó", describió, haciendo alusión a la temporada de Gran Hermano 2022, también transmitida por las pantallas de Telefe.

Y como si fuera insuficiente lo expresado previamente, minutos más tarde volvió a incurrir en la misma equivocación al referirse a Alan, del cual hizo mención.

"Ustedes creen que el haber estado con Sabrina, una chica con novio, ¿eso a la gente pudo caerle bien? Se vio todo, yo no puedo andar diciendo, pero se vio todo lo que hacen ustedes", manifestó.

image.png

Por tal razón, los usuarios de internet no concordaron con sus afirmaciones y manifestaron su disgusto mediante X: "Vi casi todos los GH lo que hicieron metiendo a Romina que cuenta TODO es terrible si no la sacan, hoy se van a mandar la cagada de su vida".

"¿La hacen entrar a Romina para romper el aislamiento con todo lo que cuenta? ¿Cuál es el punto del reality ya? La peor producción de la historia", agregó otro usuario.

"Se dieron cuenta de que a lo único que entró Romina es a tirar data QUE NO TIENE POR QUÉ TIRAR Y DIJERON QUE NO PODÍA TIRAR y a Furia no le sirve que haga eso, cagan todo en el juego son un desastre, la atención se la tendría que haber llamado en el momento", sumó otro individuo.

