Escándalo en lo de Tomás Dente: Gritos y abandono del estudio en vivo

Cuando el tono comenzó a elevarse, el conductor decidió interrumpir y sostuvo: "El testimonio de Mónica es un esfuerzo de esta producción, ese abogado carancho viene de afuera. No quiero a nadie de afuera que venga a cuestionar los contenidos de este programa".

Desaprobando los dichos de Dente, Mazzea decidió levantarse de su silla y retirarse del estudio. "Me voy a retirar ahora porque ella se tiene que dar vuelta, sino el testimonio no es real para mí", lanzó. "No vamos a permitir que nadie de afuera venga a cuestionar este programa. El conductor soy yo", dijo el presentador por su parte.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1905074822347882529&partner=&hide_thread=false Tomás Dente se deshizo de un panelista en vivo por cuestionar el manejo de su propio programa: "Si a Diego no le gusta, acá hay un montón de programas. Se va a Gossip o se queda en Ispa". pic.twitter.com/x4yRw7mpEM — TeleBizarra (@TeleBizarra) March 27, 2025

"No quiero pelear con Diego ni con nadie, pero el programa lo manejo yo. Y de ninguna manera me voy a poner, jamás, en el lugar de una persona que todavía no pudo explicar cómo consiguió la fortuna y cómo se subió a ese tren de vida con el trabajo que tenía", continuó Dente, y procedió a apuntar contra la ex modelo:

Y arremetió: "Si sos un carancho que querés fama y querés luz, andá a buscarla a otro lado querido. Conmigo no. A mí no me va a amedrentar nadie, solamente Dios. ¿Estamos, pedazo de sátrapa? Me da lo mismo quién es, no voy a permitir que alguien ajeno a este programa venga a cuestionar nuestro trabajo y mucho menos cuando el testimonio viene de una persona de bien".

Después de unos minutos, el conductor volvió a sacar el tema a colación y apuntó nuevamente contra su compañero, que no volvió al estudio: "Diego no está. A mí no me gusta llevarme mal con mis compañeros de laburo. Me dicen que Diego está ofendido. ¿Puedo decirlo sin rodeo? Me importa un bledo. Yo defiendo nuestra nota y defiendo a Mónica".

"Yo le creo, estoy viendo lo angustiada que está. Si a Diego no le gusta, acá hay un montón de programas de televisión. Se va a Gossip o se queda en Ispa. De ninguna manera va a venir nadie a digitarme el programa a mí", concluyó Dente.

Tomás Dente y otro cruce inexplicable: Ahora, contra Peter Lanzani

En otro intento por tener exposición, Tomás Dente escogió una nueva víctima del entorno mediático contra quien disparar. En la presente ocasión se trata de Peter Lanzani, quien el pasado viernes (21/3) fue detenido en Ushuaia en un insólito episodio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Tomasdente/status/1903080663093281104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1903080663093281104%7Ctwgr%5E984fed81cacd8e4da493f0a92929fcdb1603b2d5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Ftomas-dente-y-otro-cruce-inexplicable-ahora-contra-peter-lanzani-n598077&partner=&hide_thread=false Sentime @p_lanzani

Se ve que te gusta vandalizar mobiliarios públicos. Así destruías las paradas del metrobus en pleno festejo por la copa.

¿A vos te enseñaron a cuidar lo que NO es tuyo?

Inservible https://t.co/oxbG2YCvbd pic.twitter.com/pSzDKzLYkl — Tomás Dente(TomRox) (@Tomasdente) March 21, 2025

Tal como informó Ángel de Brito, Juan Pedro Lanzani (nombre real del actor) fue detenido por las autoridades durante la madrugada de hoy (viernes 21/3) en la capital de Tierra del Fuego -donde está rodando una película- por encontrarse vandalizando una pared junto a otras dos personas.

Desde Resumen Policial aclararon que "se inició el proceso desde la fiscalía de turno, pero recuperaron rápidamente la libertad, tanto Peter Lanzani como los demás involucrados".

En este marco, Dente se topó con una oportunidad perfecta para volver a apuntar contra una figura mediática, como ya ha hecho en sendas oportunidades. En su cuenta de X (ex Twitter) el polémico conductor publicó un desmedido y exagerado mensaje contra el actor:

Ya en la jornada de ayer (jueves 20/3) Dente había hecho de las suyas cuando fustigó a Adrián Suar por el bajo rating de El Trece.

"Vergüenza los números de tu pantalla a toda hora", sentenció Dente sobre el canal.

