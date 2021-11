Dólar a $200: Trolls M quedan en ridículo con Marcela Pagano

Así cerró el dólar hoy, a 42,30 centavos, bajo el dólar, hay que decir que bajo 22 centavos, pero si estuviste atento y fuiste a comprar o vender, hacia el mediodía, las pantallas reflejaban otro valor, el dólar venía subiendo y fuerte. Llegó a tocar en algunos bancos el precio de 42 pesos con 50 centavos, y de repente se desplomó Así cerró el dólar hoy, a 42,30 centavos, bajo el dólar, hay que decir que bajo 22 centavos, pero si estuviste atento y fuiste a comprar o vender, hacia el mediodía, las pantallas reflejaban otro valor, el dólar venía subiendo y fuerte. Llegó a tocar en algunos bancos el precio de 42 pesos con 50 centavos, y de repente se desplomó

La periodista explicó en ese entonces que la baja se debía a la licitación de letras de liquidez que llevó a cabo el Banco Central, que había sido acompañada por una nueva suba de tasas. La misma, marcaba un 63% en la tasa nominal anual, convalidada por el BCRA (Banco Central de la República Argentina), que seguía al mercado que empujaba al dólar a lo más alto.

“Vengo a desmitificar esta imagen de Pagano. Nunca se enojó. Sacaron de contexto mal un cuadro”, resaltó un usuario de la red del pajarito, compartiendo un video del programa de la fecha.

https://twitter.com/elmanu_pyf/status/1456287967765467138 Vengo a desmitificar esta imagen de pagano. Nunca se enojo. Sacaron de contexto mal un cuadro.https://t.co/CESXv26inj — Manu (@elmanu_pyf) November 4, 2021

Es necesario señalar, que la periodista también se había cruzado con el guionista, Juan José Campanella. El director había difundido una imagen en donde se encontraba la conductora de A24 - en ese entonces en TN-, y había criticado a los analistas del riesgo país. Pero sin quedarse con la boca callada, Pagano respondió:

Sr, cuánto lamento que Ud no vea la pantalla de nuestro canal cuando a diario damos el cierre de los mercados e informamos también el riesgo país. Una pena que ponga mi foto y no me arrobe. Le mando un abrazo como 'analista', que lo admira como 'creador' e 'intelectual’ Sr, cuánto lamento que Ud no vea la pantalla de nuestro canal cuando a diario damos el cierre de los mercados e informamos también el riesgo país. Una pena que ponga mi foto y no me arrobe. Le mando un abrazo como 'analista', que lo admira como 'creador' e 'intelectual’

Además, tal como había informado Urgente24, la periodista no se había guardado nada en ningún momento sobre el gobierno de turno. Luego del brote de contagios surgido en el canal, Pagano volvió con todo y había exclamado que ‘el dólar le daba risa’, a lo que comento:

Siempre estamos tratando de dilucidar cómo hacer para bajar la inflación, el dólar y demás. Me da mucha risa cómo son los temas de debate en Argentina. Yo estuve prácticamente un mes ausente de lo que es el periodismo pero, por más que gire y gire la rueda, siempre discutimos sobre los mismos temas Siempre estamos tratando de dilucidar cómo hacer para bajar la inflación, el dólar y demás. Me da mucha risa cómo son los temas de debate en Argentina. Yo estuve prácticamente un mes ausente de lo que es el periodismo pero, por más que gire y gire la rueda, siempre discutimos sobre los mismos temas