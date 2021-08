Diario Perfil: Renuncias y protestas

https://twitter.com/sipreba/status/1430152806124687367 NUEVO #PARO EN EDITORIAL PERFIL

En reclamo por el pago del aguinaldo, en defensa del salario y los derechos laborales. #ElSueldoNoAlcanza#SiPreBA2021 https://t.co/h9VXYRJ5Zc — Sindicato Prensa BA (@sipreba) August 24, 2021

En una entrevista con AGN prensa sindical, Colombo también explayo su descontento:

El 70% de los que laburamos en Perfil cobramos por debajo de la línea de pobreza, que es la que marca el Indec. Al incumplimiento, a los salarios pulverizados, se le suma una precarización cada vez más aguda porque muchos compañeros y compañeras se han ido por esta situación El 70% de los que laburamos en Perfil cobramos por debajo de la línea de pobreza, que es la que marca el Indec. Al incumplimiento, a los salarios pulverizados, se le suma una precarización cada vez más aguda porque muchos compañeros y compañeras se han ido por esta situación

Frente a esta colapso del medio, los “Delegados de Perfil” en redes, explicaron las renuncias que se llevan a cabo hace más de un año en las distintas áreas: “Ante la necedad y ceguera de Fontevecchia y su directorio, presentamos esta serie de infografías que reflejan hasta qué punto empeoraron nuestras condiciones de laburo”.

Perfil infografia.jfif Infografía brindada por los trabajadores de Perfil.

“Nos encontramos que en este año y medio de pandemia se fueron alrededor de 90 trabajadores y trabajadoras en Perfil, eso hace que quienes todavía estamos en la editorial trabajando en las distintas publicaciones y quienes también le pusimos el hombro a este año y medio de pandemia ya decimos basta, no podemos continuar de esta manera”, exclamó Agustín Colombo contando la larga situación de descontento que llevó al paro del día de hoy.

El delegado comentó cómo le mostraron su descontento a la empresa. Primero comenzaron con retenciones de 4 horas, luego con paros de jornada completa. Además llevaron a cabo distintas manifestaciones en búsqueda de un cambio.

