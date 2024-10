Despido sorpresivo agita el programa de Jimena Monteverde: "Podría contar de todo"

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los fanáticos del programa, quienes no tardaron en manifestar su desconcierto y solidaridad con el locutor. Ante la avalancha de mensajes, Mereles decidió ampliar su declaración: "Gracias a quienes bancaron mis locuras, ideas, chistes. Me quedo con eso, pueden seguir apoyando mis contenidos en redes. Y recuerden no creer en nadie, les mienten a diario. Yo me quedo en paz. Gracias".