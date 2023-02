Daniel Erbetta y los huevos en la canasta de Santa Fe

No hay desentendidos, ni lejanos, ni extranjeros: aquí todos. El que mira para otro lado igual está acá. Concretamente el que participa pertenece. Todos pertenecemos a Santa Fe, provincia y muchos vivimos en Rosario, provincia de Santa Fe.

El titular de la Corte no es un recién llegado, todo lo contrario. Hombre de Franja Morada, militante político del radicalismo, un joven que supo organizar su físico, cambiar su forma de vivir y convertirse en un riguroso hombre del Derecho y la Universidad de Rosario, “el gordo” Erbetta – que así le decían en aquellos años de temprana militancia - es un hombre de la carrera donde ocupó los mas altos cargos, Universidad. Es ése ciudadano de la cátedra y del Gobierno Provincial quien opinó de forma concluyente.

Debo insistir. Su actualidad es ejemplar: Titular de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, sobre la que nadie objeta los nombres o los fallos; su palabra es la de ése cuerpo. Nada mas. Nada menos.

Son tres (y una excrecencia irresuelta) los poderes de la provincia. La interdependencia es el equilibrio necesario para gobernar.

policía de Rosario, Santa Fe.jpg Reforma policial pidió Daniel Erbetta, jefe de la Justicia de la Provincia de Santa Fe: "Perdimos el territorio".

Después de la Corte Suprema (Poder Judicial) aparece el Poder Legislativo donde, muerto Roberto Miguel Lifschitz, el eje de ese cuerpo anómalo de la “mayoría” de la Cámara de Diputados, es Pablo Farías, parte de un socialismo en retirada, poder que comparte con un radicalismo en crecimiento. La Mayoría (28 sobre 50) la conforman los herederos del “aglutinamiento” detrás de Lifschitz. Deberían decir una sola frase: esto comenzó hace mucho y no se ha detenido. Somos parte del problema pero… ¿podemos ayudar? Está claro que acusar no pueden.

La Cámara de Senadores de la provincia tiene dos “bastoneros” Felipe Michlig, radical; y Armando Traferri, peronista. Ocupa un lugar importante Alejandra Rodenas, integrante como Vicegobernadora, sin voto pero con presencia, la Cámara de Senadores donde algunas cosas serias se discutían, se discuten y se discutirán sobre “el territorio”. Los Senadores son 19, la mayoría con repeticiones de mandatos aseguradas. Ellos sí que pueden ayudar.

Recordemos, era Lewandovsky quien representaba al Departamento Rosario (el de mayor cantidad de votos) y su remplazo, cuando renunció, para participar de la elección de Senadores Nacionales, es el doctor Rabbia, que parece un buen hombre y que, está claro, no tiene el mismo peso específico. Él era un hombre de confianza para ocupar la suplencia que se convirtió en titularidad. No es lo mismo. El senador Lewandovsky puede ayudar. Ni hablar de los senadores Losada y Scarpin. Tampoco hablemos del titular del bloque FdT en la Cámara de Diputados de la Nación, Martínez, tal como de Rosatti y Lorenzetti, dos de los cuatro jueces supremos que son… santafesinos que hasta vinieron a Rosario para afligirse por el tema. No hablemos de Rossi, Giuliano y Carignano.

A todos, desde Perotti hasta cualquier santafesino en un cargo nacional, los salva Aníbal Fernández. Es el único jugador de truco que canta falta envido con el 4 de copas, el 5 de espadas y el 6 de bastos. No junta palo pero salva a todos. Todos son creíbles enfrentando a Aníbal Fernández.

lorenzetti rosatti.jpg Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, 2 santafecinos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación: ¡...!

rossi rodenas martinez.jpg Agustín Rossi, Alejandra Ropdenas y Germán Martínez, 3 santafecinos en el Frente de Todos: ¿qué aportan a Santa Fe?

losada lewandowski.jpeg Carolina Losada y Marcelo Lewandowski, 2 santafecinos en el Senado de la Nación: ¿...?

El Poder Ejecutivo es un binomio indisoluble pero absolutamente personal. Así somos. Omar Ángel Perotti es el Gobernador, nombra ministros y también viceministros y directores. Muchos Ministerios alojan gente de confianza del Gobernador y no específicamente de los ministros. Todo el Poder Ejecutivo “cae”, día tras día, en el escritorio de Perotti y no es la vicegobernadora Rodenas, ni miembro alguno, el que decida por el Gobernador.

La única anomalía, desde 2019 a la fecha, fue Marcelo Fabián Sain, un ministro con varias características diferenciales, una de ella sus opiniones (y adjetivaciones) públicas, muchas de carácter levantisco, conjetural, irreverente, anárquico, irrespetuoso, tal vez destituyentes (elija aquello que le parezca apropiado, todo es posible combinar con su presencia en el ministerio donde – parece – gozó de una independencia que nadie tuvo ni, creemos, tendrá) la otra el desequilibrio que armó en una fuerza que ya era inestable. No son pocos los jefes policiales sumariados, investigados y, de hecho, quitados del cargo. En esta provincia un diario porteño publicó una tapa con un Jefe Policial prácticamente condenado por temas de corrupción… y el ministro de la provincia se enteró por quien esto escribe que, a las 6 de la mañana lo llamó – al aire – para preguntarle sobre el tema y al aire contestó ”no se de qué me habla” (el ministro era Lamberto).

En esta provincia dos periodistas publicaron, hace años un libro sobre 'Los Monos', una banda de narcotraficantes que es anterior a cualquier cosa que hoy se comenta y que nos alarma. Aclaración: que con razón nos alarma, la escalada ha seguido.

Esto se escribe buscando el porqué de tanto desmadre en la ubicación y responsabilidad de los tres poderes de la Democracia. Es una provincia compartida y una Democracia que los interpela.

sain-perotti.jpg Omar Perotti y Marcelo Saín: Abbott y Costello.

Sobre esto la excrecencia, el MPA, esa creación cuasi independiente donde los fiscales del llamado Ministerio Público de la Acusación avanzan, como feroces y diligentes investigadores, llevándole carpetas a los jueces para que detengan a "fulanito" mientras seguimos investigando (eso dicen). El tema es, en sustancia, un verdadero "Cuarto Poder" que acusa, públicamente lo informa y luego, ay, ay, es difícil recoger el barrilete. Se sabe: la acusación viaja mas rápido que la comprobación y luego -si cabe – la condena o la absolución.

¿Se entiende? La policía no investiga, los fiscales les ordenan qué, cuándo, dónde y cómo investigar.

Advertencia: sólo los Legisladores pueden juzgar a estos miembros del MPA y esa es una de sus luchas, que no los juzgue el Poder Legislativo, sino que se autocontrolen. Ojalá no suceda.

El otro elemento que aparece en la provincia es la ausencia de Juzgados Federales. Una Endemia que tiene culpas, es decir: culpables. Desde el 1983 es La Democracia la culpable. No hay representantes santafesinos en el Poder Central ni dirigentes Provinciales que hayan hecho de esto una bandera, una pelea, una causa justa y compartida. No hay. Es una ausencia tan visible como peligrosa.

Queda un componente diferencial muy grave que no tiene una explicación racional sustantiva. La policía es un cuerpo piramidal, conformado como un ejército, con cadena de mandos y responsabilidades. No hay tal hoy, no hay tal pirámide. Primera tarea: restituir la cadena de mandos.

No es un invento de este cronista entender y advertir la diferencia entre un cuerpo piramidal y los fiscales del MPA. No son iguales ni se entienden del mismo modo las órdenes, la cadena de mandos y los objetivos. La policía no investiga mas desde que investigan los fiscales. Antes el juez le pedía a “los investigadores”; hoy los fiscales están en ese sitio.

¿Cuál es la resultante de este panorama? Confusión. Primero la situación geográfica, el Gobierno Provincial no está en Rosario. El río Salado sigue dividiendo.

Por eso asombra Erbetta como cronista de la situación, es un partícipe directo del tema. Es LA Justicia. Es una sola provincia y la CSJ no es un cronista.

Los diputados no son cronistas, Los senadores menos, el Ejecutivo peca de cronista si quiere relatar.

Todos son partícipes necesarios, por acción u omisión, de este “reventar” que hoy sucede, con las pústulas… que crecen.

El Gobierno Central está en Buenos Aires, por eso no entienden Rosario. Lo leen según interesados… cronistas. Aníbal abogado del unitarismo (se recibió sobre el 2.000, ojito) Actores puestos a cronistas. Los actores políticos puestos a opinar y/o relatar y opinar son una falla que suicidó a Santa Fe. Por eso Erbetta dice la frase que cruza a todos. La titularidad del territorio es la copa en disputa. Para el presidente de la CSJ perdimos el partido.

anibal-fernandez-1242416.jpg ¿Qué haría en Santa Fe sin Aníbal Fernández? Tendrían que comenzar a hablar en serio y ahí caen todos.

Droga se vende en todos lados, según la íntima convicción donde me afirmo. Con descuido en Rosario. Con violencia inusitada que todos dejaron crecer… en Rosario.

Me paro en este punto. Violencia Urbana, Inseguridad, Código Narco, Corrupción Estructural , esa es la cadena. ¿Pueden entenderlo? El tema es mundial pero aquí es Endemia, Recidiva y Brote, todo a la vez.

La Ciudad de Santa Fe está allá, cruzando el río Salado y no hay modo de alterar tanto la hidrografía como la historia. Allá está el gobierno que – se insiste – no está en Rosario. Hay mas, mucho mas. La ciudad de Buenos Aires está allá. Al comienzo de la Autopista. Al pie del Obelisco que – se aclara – no está en Rosario. De lejos no se ve mas claro la enfermedad y por tanto se equivoca el diagnóstico.

Las declaraciones del Doctor Erbetta son un fallo o una mirada sobre la realidad. Esa es la duda. Debería aclararla el total de CSJ. Asumamos. Es un fallo. Eso piensa el máximo tribunal provincial. Perdimos el territorio.

Si es una mirada – debemos imaginar eso, por el bien general – debemos tomar nota. Si tiene el carácter que supongo, de titular de un cuerpo que co-gobierna la provincia, ojalá los otros actores con poder y con voto directo atiendan lo que concluye el poder judicial, que aquí repito: "se perdió el control del territorio". Ojalá entre todos puedan restablecerlo. Corrección: recuperarlo.

Un lejano sueño, tal vez un recuerdo, baila en el amanecer rosarigasino. “El Sordo” (así le decían) les avisaba a los Jefes policiales desde su cargo de ministro.

Muchachos, el jefe soy yo. Cuando salgan a buscar pizza para la cena en la comisaría pidan cuatro, tres para ustedes, una para nosotros. Pero si no piden pizza mejor, porque estoy tratando de adelgazar. Ayuden a su jefe a adelgazar y no lo olviden, soy el jefe.

Todos entendían, pero este es un lejano recuerdo, de cuando había jefes y una sola canasta. Después vinieron los socialistas. Ellos son los mas enojados con el libro “Los Monos”; una simple cuestión de almanaque (lo comparten)

Cómo se puede solucionar esto… no me pregunte a mi, solo soy periodista.