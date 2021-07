Crónica TV entre los Ovnis y "el pelotudo" Flavio Mendoza

En Nuevediario, De Zer hacía 'el color', que era lo que daba el rating a Romay, siempre con el manual Kapelusz de 3er. grado inferior sobre el escritorio: lo que no estaba ahí, no existía para la pantalla, la gente no entendería. Los extraterrestres no estaban en el Kapelusz pero eran parte de la cultura de la TV, gracias a 'Los Invasores', 'Viaje a las Estrellas' (Star Trek), 'V' (Invasión Extraterrestre).

La serie de los Ovnis en el Cerro Uritorco, en 1987, hizo historia. Su búsqueda de la ciudad extraterrestre perdida, una suerte de alienígena Atlántida o el Dorado, marcó récords.

Pero no se trata solamente de enviar a un cronista y un camarógrafo a Capilla del Monte y que camine la huella del Pajarillo, hacia el Uritorco, donde estaría la ciudad perdida de Erks. No, se requiere mucho más que eso. Hay que darle credibilidad para que el relato escale a testimonio.

6 meses de José en el cerro con el cámara Carlos Torres... los marcianos parecieron de verdad.

Pero Crónica TV ya no es la de Héctor Ricardo García sino la de los hermanos Olmos, prestadores de obras sociales decididos a diversificarse hacia actividades que les permita relacionarse con el Estado. El multimedios Crónica fue una oportunidad.

Jose de Zer: Ciudad Extraterrestre Perdida 1987

CERRO URITORCO - Pablo Imhoff

"Un pelotudo"

Más rédito para la tarde de Crónica TV fue la nota siguiente, Zulma Lobato en vivo, ex Miguel Alfredo Dekleve.

Lobato ya se había quejado en El Destape que no tiene dinero, se encuentra desempleada, no hay perspectivas y subsiste con una jubilación mínima, soñando con irse a trabajar a España porque dice que ahí sí la reconocen como estrella y conoce hasta a Pedro Almodovar.

En la propia pantalla de Crónica TV, 1 mes atrás, ella se había ofrecido como empleada doméstica.

Lamentablemente mucha otra gente se encuentra igual cuando la pandemia ya nos ha quitado más de 104.000 muertos, también bienestar a muchos, esperanzas a otros. Y parece que Zulma no consiguió laburo.

Ahora Zulma está otra vez al aire, reitera que necesita conchabo para animar cualquier evento familiar, no quiere decir cuánto es su cachet y explica que eso hay que hablarlo con un tal Lautaro Reyes. Está enojada con Lino Patalano porque nunca la convocó para trabajar en el Teatro Maipo, pese a que ella conoce todo lo que hay que saber para hacer teatro de revistas. "Lino nunca me concedió una entrevista", se quejó.

Lobato dice la verdad: "La tele es una mierda, te usan y te tiran". Luego se da cuenta que lo está diciendo en la tele y aclara, "la tele abierta".

Volvió Zulma: ahora busca trabajo de empleada doméstica

Pero más enojada está con Flavio Mendoza, porque dice que le prometió trabajo y no cumplió, y encima terminó contratando a "gente desconocida, sin experiencia".

Entonces cargó a fondo: "Es un pelotudo". Chan.

Frustrada, enojada y también temerosa del presente y futuro, Zulma enciende el ventilador y no deja muñeco con cabeza. Pero por ahí menciona a Gabriel Olmos y los conductores no saben cómo hacerla callar. Avatares del picadillo en pantalla.

Al irse, Zulma pasa el 'chivo': quienes quieran contratarla, que se comuniquen con el mentado Reyes, al teléfono 0223-15-3022176.

Por lo menos fue más interesante que los otros canales de noticias que no tienen noticias.

Quizás Lobato hubiera deseado que los Ovnis de De Zer se llevaran a Flavio pero más interesante hubiera sido una abducción masiva de los productores de noticias de la tarde.