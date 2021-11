Alerta en TN: Sergio Lapegüe se suma a Marcelo Longobardi

Marcelo Longobardi.jpg Marcelo Longobardi y Sergio Lapegüe imponen cambios en la mañana de los medios del Grupo Clarín.

Pero no es el único. Son cada vez más las personas que en la postpandemia deciden dar el paso. Las reaperturas, las nuevas oportunidades y la convicción forman parte fundamental.

Quien ahora está pensando en darle un poco de respiro a su cuerpo y mente es el periodista Sergio Lapegüe, que además lo pasó muy mal por el coronavirus y estuvo a punto de perder la vida.

Creo que voy a morir siendo periodista. Amo este laburo, estar en contacto con la gente, contar noticias y generar buena onda. Creo que lo estamos logrando. A la mañana con Tempraneros (TN) hacemos el noticiero más visto de la Argentina, un noticiero que genera buena onda, pero el año que viene voy a trabajar menos, yo ya sé lo que voy a dejar pero no puedo decirlo todavía. Ya se lo voy a contar a la gente. No se puede vivir haciendo diez horas de aire todos los días, estoy muy cansado. Tengo 57 años, quiero dedicarme a mi familia, amigos, agarrar un poquito más la guitarra

“Yo no quiero ser más famoso, estoy feliz con lo que soy. Tengo una edad para tomar una determinación sana que es la de dejar algo, trabajar un poco menos. Son tres programas, yo creo que con dos programas voy a estar bien. Ya está definido”, afirmó al portal Primicias Ya, dejando un gran signo de interrogante en el Grupo Clarín.

Y prometió cuándo le dirá a las autoridades de TN, La 100 o El Trece: “El mes que viene”.

Pero dio una pista clave. Él ama la guitarra y le está poniendo muchas fichas a su banda Lapeband. El punto es que si quiere tocar, tendrá que acostarse tarde durante la semana y los fines de semana, por lo que TN tendría que ir pensando en un nuevo conductor para su primera mañana:

No puedo contarte absolutamente nada. Es una decisión que la estoy tomando en este momento con mi familia, la familia ya lo sabe, las autoridades se van a enterar el mes que viene. Es muy fuerte todo. Los mensajes te llegan a la cabeza. No sabés lo que es en Iguazú... Tempraneros en un programa que se ve mucho pero también es cierto que me cuesta mucho despertarme tan temprano. Estoy pensando, tranquilos...