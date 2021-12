Alberto Cormillot: Marcelo Longobardi sí, ¿Feinmann no?

Según indicó la periodista de espectáculos Laura Ubfal, Cormillot no seguiría participando en el ciclo matutino. "Quizá en solidaridad con su amigo, Marcelo Longobardi, quiza porque no le interesa seguir en la primera mañana de Radio Mitre junto a Eduardo Feinmann, ahora responsable del horario desde febrero, pero el doctor Alberto Cormillot ya no seguirá madrugando para participar de Cada Mañana, si es que el programa no cambia de nombre", expresó Ubfal a través de su sitio.