Lionel Messi, Tini Stoesel, Wanda Nara y otros 7 top

La historia

Lanzado originalmente por Kevin Systrom y Mike Krieger para iOS (iPhone) en octubre de 2010, Instagram ganó rápidamente popularidad, con 1 millón de usuarios registrados en 2 meses.

En abril de 2012, Facebook Inc. (Mark Zuckerberg) pagó US$ 1.000 millones, entre dinero en efectivo y acciones, a Systrom y Krieger, para quedarse con Instagram.

A diciembre de 2021, la persona más seguida es el futbolista profesional portugués Cristiano Ronaldo, con más de 373 millones de seguidores.

Según Wikipedia, desde el 14/01/2019, la foto que tiene más Me Gusta en Instagram es una foto de un huevo, publicada por la cuenta @world_record_egg, creada para superar el récord anterior de Me Gusta en una publicación de Kylie Jenner.

La 2da. foto que más me gusta es de la boda de Ariana Grande y su esposo, Dalton Gómez.

Más seguidores en Argentina

1. Lionel Messi, 286 millones de seguidores.

El mejor jugador argentino, hoy en el PSG, de París, también es la celebridad que más seguidores tiene.

Las nacionalidades de sus fanáticos son muy variadas.

Al futbolista le gusta subir fotos de sus equipos, algunas con su mujer, Antonela Rocuzzo y junto a sus hijos.

Messi no sube fotos polémicas a su cuenta.

2. Paulo Dybala, 45 millones de seguidores.

El cordobés que juega en la Juventus, de Turín, intercala fotos propias con imágenes de partidos, algunas campañas publicitarias que lo tienen como modelo y su relación amorosa con la también argentina Oriana Sabatini.

3. Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, 28 millones de seguidores.

Georgina Rodríguez Hernández nació en enero de 1994 en Ciudad de Buenos Aires. Su relato: "Mi padre es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana para que ellas conocieran a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo allí y nací yo. Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresaron a Murcia. Después, nos trasladamos a vivir a Jaca". En 2016 trabajó como empleada en una tienda Gucci de Madrid y después en la tienda de Prada en El Corte Inglés. En ese 2016 comenzó su relación con Cristiano Ronaldo, hoy en el Manchester United.

Tienen una hija llamada Alana Martina,

4. Sergio Agüero, 'el Kun', más de 20 millones de seguidores.

El jugador del FC Barcelona se encuentra en la etapa final de una carrera que lo llevó desde Independiente de Avellaneda a Atlético de Madrid y Manchester City.

Se conoce su preferencia creciente por participar de la red social de Amazon, Twitch.

5. Tini Stoessel, 15 millones de seguidores.

Martina Stoessel-Muzlera, conocida profesionalmente como Martina Stoessel, o por el nombre artístico de Tini, trascendió en la serie de televisión infantil 'Patito Feo' (2007-2008). Y luego se consolidó como Violetta Castillo en la telenovela de Disney Channel Latinoamérica, 'Violetta' (2012-2015).

Entre sus posteos existen muchos videos musicales, y alguna que otra foto sacada en la intimidad.

6. Antonela Rocuzzo, 13 millones de seguidores.

Esposa de Lionel Messi, madre de Thiago Messi Roccuzzo, Mateo Messi Roccuzzo, Ciro Messi Roccuzzo. Cuando ella nació, él tenía 9 años. Años después, un primo de ella era amigo de Messi, lo invitó a pasar unos días de vacaciones con su familia y así la conoció. Según amigos, fue el 20/07/2007, Día del Amigo en la Argentina, cuando ella admitió su romance que se informó a los medios durante el Mundial de Sudáfrica en 2010. Ellos se casaron el 30/07/2017.

Ella nunca ha protagonizado ningún escándalo y mantiene una vida pública muy cercana a él.

7. Ángel Di María, 12 millones de seguidores.

Él acostumbra en su cuenta reflejar las 'juntadas' con amigos argentinos, imágenes de los partidos de la selección, del PSG y también, junto a su mujer.

Ex Rosario Central, ex Benfica, ex Real Madrid, ex Manchester United, hoy PSG, también comparte postales con su mujer, Jorgelina Cardoso.

8. Marcelo Tinelli, 8 millones de seguidores.

El histórico conductor de la TV también tiene seguidores porque fue presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Sus posteos son variados: desde recuerdos de viejos programas a fotos con su numerosa familia y algunas relacionadas con el deporte.

9. Lali Esposito, 8 millones de seguidores.

Mariana Espósito, más conocida como Lali Espósito, comenzó su carrera como actriz y cantante en 2003 con la telenovela infantil 'Rincón de Luz', creada por la productora Cris Morena.

Tuvo papeles secundarios en 'Floricienta' (2004-2005) y 'Chiquititas' (2006), hasta que llegó su papel principal en 'Casi Ángeles' (2007-2010).

La actriz empezó su carrera musical, hacia donde volcó su red social. Pero recientemente ha regresado a incursionar en la actuación ('Sky Rojo', en Netflix).

10. Wanda Nara, más de 7 millones.

La ex d Maxi López hoy junto a Mauro Icardi (todavía) siempre intenta sumar popularidad a través de las redes. Con frecuencia postea imágenes de sus hijos, Francesca Icardi Nara, Valentino Gastón López Nara, Isabella Icardi, Constantino López y Benedicto López.

Tras el escándalo con 'la China' Suárez sumó más de 1 millón de fans. Ella intenta abrirse camino como diseñadora de ropa de interior y de baño aunque ha recibido denuncias de robo de propiedad intelectual.