Este alimento previene cáncer de próstata y así se consume

El tomate tiene muchos beneficios para la salud, como mejorar la visión, regular la presión arterial, controlar los niveles de colesterol, prevenir enfermedades del corazón, mejorar el sistema inmunitario y más.

Pero, sin duda, lo más significativo es que el tomate tiene efectos importantes en la prevención del cáncer próstata y están comprobados.

¿Qué efecto tiene el tomate en la próstata?

Numerosos estudios han vinculado por mucho tiempo a los tomates con un riesgo menor de desarrollar cáncer de próstata.

Esto parece estar relacionado principalmente con que este alimento es rico en licopeno, un potente antioxidante que le da a los tomates su característico color rojo.

Nancy Moran, profesora asistente de nutrición en el Baylor College of Medicine en Houston, dijo a The New York Times que el licopeno puede ser sólo uno de los muchos compuestos de los tomates que ayudan a defenderse contra el cáncer de próstata.

Pero el efecto significativo del licopeno no se limita a proteger contra el cáncer de próstata. Según el medio, una investigación ha encontrado que el licopeno también puede proteger contra otros cánceres como el cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de colon.

Ahora, ¿Cómo aprovechar este potente compuesto del tomate? La experta consultada por The New York Times dice que, procesar tomates, como cortarlos o cocinarlos, ayuda a absorber el licopeno más fácilmente que cuando los comemos crudos.

También ayuda comer tomates con una grasa saludable. Por lo tanto, comerlos cocidos, como en una salsa o con una grasa como el aceite de oliva, podría ayudar a aumentar los beneficios de este alimento que la mayoría tiene en su nevera.

¿Qué síntomas tiene el cáncer de próstata?

Por otro lado, siempre es importante estar familiarizados con los síntomas de cáncer de próstata y acá están los que Johns Hopkins Medicine menciona:

Necesidad de orinar con frecuencia, especialmente por la noche

Dificultad para comenzar a orinar o retener la orina

Un flujo de orina débil o interrumpido

Dolor o ardor al orinar

Sangre en la orina

Dificultad para lograr o mantener una erección

Eyaculación dolorosa

Sangre en el semen

Disminución del volumen de eyaculación

Dolor o rigidez frecuente en la parte baja de la espalda, las caderas o la parte superior de los muslos

Hinchazón en las extremidades inferiores

Los expertos aconsejan consultar al médico si experimenta alguno de estos síntomas, sobre todo durante varios días.

