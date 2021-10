Esta es la peor bebida para adelgazar, aunque no lo crea

Kathleen Page, MD, autora correspondiente del estudio y profesora asociada de medicina en la Keck School of Medicina, dijo en un comunicado:

Nuestro estudio comienza a proporcionar contexto para los resultados mixtos de estudios anteriores en lo que respecta a los efectos neuronales y conductuales de los edulcorantes artificiales.

Mujeres y obesos: Los más afectados

Sobre los diferentes grupos de participantes más afectados, los investigadores:

Pudieron demostrar que las mujeres y las personas con obesidad pueden ser más sensibles a los edulcorantes artificiales.

Según la autora principal, esto sucede porque:

Beber bebidas endulzadas artificialmente puede engañar al cerebro para que sienta hambre, lo que, a su vez, puede resultar en el consumo de más calorías.

Eso es importante, si se considera el hecho de que muchas personas prefieren las gaseosas dietéticas, creyendo que no provocarán un aumento de peso adicional.

¿Edulcorantes artificiales engordan?

Un equipo dirigido por la científica canadiense Meghan Azad acercó una respuesta a dicha pregunta, luego de hallar que personas que consumieron edulcorantes artificiales subieron de peso y vieron un aumento en la circunferencia de su cintura.

Azad dijo a la cadena CNN (en aquel momento):

Sobre la base de toda la investigación realizada hasta el momento, no existe prueba clara de un beneficio [de los edulcorantes artificiales], pero sí hay evidencia de un daño potencial en el largo plazo.

Y sentenció:

La gente suele consumir edulcorantes no nutritivos creyendo que son una 'opción saludable', pero puede que esto no sea cierto.

Edulcorantes artificiales: Peligros

Ya en Urgente24 se había advertido en una nota anterior sobre los peligros de los edulcorantes artificiales, según otro estudio llevado a cabo en Israel por científicos de la Universidad Ben-Gurion.

Los investigadores hallaron que algunos edulcorantes artificiales autorizados por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) pueden causar que bacterias intestinales sanas se enfermen, produciendo problemas digestivos.

"El hecho de que las bacterias usen la percepción de quórum (quorum sensing) para comunicarse entre sí revoluciona nuestro entendimiento y nos permite brindar respuestas más claras", dijo la investigadora líder del estudio, la Dra. Karina Goldberg, apunta el diario The Jerusalem Post.

Y agregó:

Los edulcorantes artificiales interrumpen esa comunicación, lo cual indica que los edulcorantes artificiales pueden ser problemáticos a la larga.