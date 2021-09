Esta dieta "revierte" la diabetes tipo 2, según estudio

Jonathan Little, Ph.D. profesor asistente de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Ejercicio de la Universidad de Columbia Británica y coautor del estudio, dijo en un comunicado:

La diabetes tipo 2 se puede tratar y, a veces, revertir con intervenciones dietéticas.

"Sin embargo, necesitábamos una estrategia para ayudar a las personas a implementar estas intervenciones sin perder de vista los cambios de medicación", agregó.

Los especialistas recomiendan asociarse con un dietista registrado para realizar cambios en la dieta y el estilo de vida que se mantengan.

¿Qué es la diabetes tipo 2?

La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos.

La glucosa es su principal fuente de energía. Proviene de los alimentos que consume. Una hormona llamada insulina ayuda a que la glucosa ingrese a las células para brindarles energía, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Las personas que tienen diabetes tipo 2, no produce suficiente insulina o no la usa bien. Luego, la glucosa permanece en la sangre y no ingresa lo suficiente a las células, indican.

¿Cuáles son los síntomas de la diabetes tipo 2?

Aunque muchos pacientes no presentan ningún síntoma con diabetes tipo 2. Si los tiene, los síntomas se desarrollan lentamente y pueden incluir: