Descubren un "sorprendente efecto" en la salud de comer uvas

"Todos hemos escuchado el dicho 'eres lo que comes', lo cual obviamente es cierto, ya que todos comenzamos como fetos y terminamos siendo adultos al comer. Pero estos estudios agregan una dimensión completamente nueva a ese viejo dicho. No solo los alimentos se convierten en partes de nuestro cuerpo, en realidad cambian nuestra expresión genética. Eso es realmente notable", dijo el autor principal, John Pezzuto, de la Universidad de Western New England, Estados Unidos.