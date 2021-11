Así te afecta la pérdida de memoria por estrés, dice médico

Asimismo, la Clínica Mayo indica:

Muchos problemas médicos pueden causar pérdida de memoria u otros síntomas similares a los de la demencia. La mayoría de estas afecciones se pueden tratar.

En estos casos, se trata de un deterioro de la memoria reversible.

El estrés causa pérdida de memoria

La medicina ya lo ha comprobado: El estrés es un factor de riesgo para la pérdida de memoria.

Según el equipo médico de Clínica Mayo:

El estrés, la ansiedad o la depresión pueden causar olvidos, confusión, dificultad para concentrarse y otros problemas que interrumpen las actividades diarias.

Pareen Sehat, consejera clínica registrada y profesional de salud mental certificada, explicó más sobre este tema al medio especializado Eat This, Not That! (ETNT)

Lo primero que dijo la especialista es que, tal como lo indica la medicina, "uno de los efectos que tiene la ansiedad y el estrés es la pérdida de memoria".

Y es que, cuando usted sufre de estrés o ansiedad, su sistema nervioso se ve afectado y, en consecuencia, afecta la capacidad de aprendizaje y la memoria.

Según Sehat:

Todo comienza con la respuesta al estrés, donde su cerebro reacciona al recibir señales de amenazas.

Estas amenazas pueden aumentar la actividad eléctrica en el cerebro y producir adrenalina y cortisol.

La pérdida de la memoria puede resultar si ese proceso ocurre cuando el miedo o la ansiedad están más allá de los períodos apropiados para el desarrollo, indica ETNT.

¿Cómo afecta el estrés a la memoria?

Hay diversos trabajos científicos para entender cómo afecta el estrés a la memoria.

Precisamente, un estudio publicado en Publimed, habla sobre cómo la pérdida de memoria está relacionada con el estrés. Para ello, los investigadores evaluaron a 137 personas y hallaron lo siguiente:

Se encontró un riesgo relativo de 3,96 para desarrollar deterioro cognitivo futuro

Solo la ansiedad era un predictor significativo del deterioro cognitivo

El estrés tiene un efecto directo e indirecto en la predicción del deterioro cognitivo futuro

El efecto de la pérdida de memoria sobre el deterioro cognitivo se produce a través de la ansiedad

Por otra parte, Sehat indica que el estrés también puede afectar la inflamación del cerebro y, a su vez, puede conducir a la pérdida de memoria.

Estudios recientes han discutido el vínculo entre la inflamación crónica y la pérdida de memoria, específicamente relacionada con la enfermedad de Alzheimer.

¿Cómo combatir el estrés?

Sabemos que si no se toman medidas contra el estrés, hay mayor riesgo de pérdida de memoria. Entonces ¿Qué hacer?

Los especialistas recomiendan:

Trate de reservar de 10 a 15 minutos cada día para participar en actividades como respiración profunda, estiramiento y meditación.

Otras maneras maneras de combatir el estrés son: