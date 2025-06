Todos en Racing están muy enojados con Gastón Edul (y Lionel Scaloni)

Es más, en la web, TyC Sports y TNT Sports siguen afirmando que el mediocampista académico estará presente en la doble fecha de Eliminatorias.

Hasta el mismo jugador fue consultado y dijo: "creo que se va a dar".

La sorpresa fue total cuando se dio a conocer que finalmente, del fútbol argentino, los convocados son: Kevin Lomónaco (Independiente), Franco Mastantuono (River) y Mariano Troilo (Belgrano).

Cuando se daba por hecho que el de Racing iba a ir a la Selección Argentina, la esperanza quedó trunca. Esto generó mucho enojo en los simpatizantes de la Academia y mucha bronca hacia Edul (quien dio la información) y Lionel Scaloni (porque de alguna manera se filtró y algo pasó).

Para colmo, el hecho de que vaya Kevin Lomónaco del Rojo, hace enardecer aún más a los hinchas de esa parte de Avellaneda.

"Nardoni ya estará en la Selección Argentina porque lo merece. Cuando me equivoco, me equivoco. No hay mala leche. Estaba la chance muy latente de que lo convoquen.", dijo Edul en un stream con Davoo Xeneize.

Partidos de la Selección Argentina (convocados y partidos)

Finalmente, los convocados son los siguientes:

Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (PSV)

Mariano Troilo (Belgrano de Córdoba)

Cristian "Cuti" Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Juan Foyth (Villarreal)

Kevin Lomónaco (Independiente)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Facundo Medina (Lens)

Leandro Paredes (Roma)

Enzo Barrenechea (Valencia)

Enzo Fernández (Chelsea)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Thiago Almada (Lyon)

Nicolás Paz (Como)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Giovani Lo Celso (Betis)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Franco Mastantuono (River)

Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Fecha y hora de los partidos por Eliminatorias

Fecha 15

Jueves 5 de junio

22.00 horas Chile - Argentina

Fecha 16

Martes 10 de junio

21.00 horas Argentina - Colombia

