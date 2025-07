San Lorenzo empató con Gimnasia: El foco estuvo en Marcelo Moretti y Chiqui Tapia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AgusZabaleta95/status/1946634911894351895&partner=&hide_thread=false Era válido el gol de #Gimnasia. Si bien el pase parte en offside, el desvío e intervención de Jhohan Romaña deja en posición lícita a Maxi Zalazar. El VAR no intervino y salvó a #SanLorenzo. #GELPpic.twitter.com/gpCKd0FNAr — Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) July 19, 2025

En el segundo tiempo, el Lobo estuvo más cómodo en los primeros minutos mientras que el Ciclón salió algo dormido. Con el correr de los minutos, los locales se reecontraron con el encuentro y con algunos cambios, casi se llevan la victoria.

Matías Reali tuvo un tiro en el travesaño sobre el final y Agustín Ladstatter, un disparo que fue la polémica de la jornada.

La pelota pegó en la mano de Pedro Silva Torrejón pero ni Nicolás Lamolina ni Salomé Di Iorio (VAR) vieron penal.

Esto desató la ira de buena parte del Nuevo Gasómetro, en una semana muy particular para San Lorenzo.

Chiqui Tapia, Marcelo Moretti y San Lorenzo

Hubo algunos cánticos para Marcelo Moretti y la Comisión Directiva (con mucho menos énfasis que otras ocasiones) pero lo llamativo, fueron los cantos en contra de Chiqui Tapia luego del penal no otorgado.

"Chiqui Tapia botón", comenzó a bajar de la popular visitante, se extendió a la platea sur y luego al resto del Pedro Bidegain.

Cabe recordar que fue una semana particular entre AFA y el club de Boedo.

El Tribunal de Ética y Disciplina pidió la destitución, inhabilitación y expulsión de Marcelo Moretti, pero su par de AFA, se basó en el principio "non bis in idem" para que en CASLA no lo juzguen.

image

La respuesta desde el Ciclón fue que las intenciones seguían siendo las mismas y desde Viamonte, amenazaron con ciertas sanciones. Esto último, provocó la suspensión de la Comisión Directiva de San Lorenzo programada para el pasado 18 de julio.

Según aseguran, hay grandes chances que el presidente en ejercicio (Julio Lopardo), presente la renuncia en las próximas horas.

Incertidumbre por el futuro institucional de CASLA.

