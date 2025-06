"Quieren bajarme": Marcos Rojo abre el paragüas por la 'lista negra' de Russo

QUIERENBAJARMEMARCOSROJOABREPARAGUASPORLALISTANEGRADERUSSOFOTO2.jpg Marcos Rojo publicó un polémico posteo en sus redes sociales tras figurar en la denominada “lista negra” del técnico Miguel Ángel Russo.

¿Cuál podría ser el futuro de Marcos Rojo?

En el último tiempo, a Rojo se lo vinculó con el Inter Miami de Lionel Messi, tanto cuando todavía el “Tata” Martino era su entrenador como así también desde el arribo de Javier Mascherano.

Sin embargo, el deseo del jugador y de su familia sería continuar en Argentina, por ello, crecen las chances de un posible retorno a Estudiantes de La Plata, entidad en la que surgió como futbolista profesional y, en la que le guardan cierto recelo tras su fallido regreso y posterior arribo a Boca.

Miguel Ángel Russo y su 'lista negra' de jugadores: ¿Romero, Advíncula y Saracchi?

Miguel Ángel Russo fue presentado oficialmente en la tarde de este último lunes 02/06 como nuevo entrenador de Boca y ya prepara su “lista negra” para realizar una profunda limpieza en el plantel profesional entre los que se encontrarían: Sergio Romero, Luis Advíncula y Marcelo Saracchi.

En medio de un mercado de pases que acaba de reabrir una ventana solo para el Mundial de Clubes, y con varios nombres de peso en carpeta, queda claro que varios de los que hoy están postergados pasarán a directamente no tener lugar. Por eso, el club está abierto a escuchar ofertas por una serie de jugadores que están más afuera que adentro del Xeneize.

Miguel Ángel Russo podría prescindir de Romero, Advíncula y Saracchi

Probablemente, los tres casos más pesados son los de Luis Advíncula, Marcelo Saracchi y Sergio Romero. Aunque el peruano hoy pelea la titularidad mano a mano con Lucas Blondel, su ciclo está cumplido. El uruguayo, en tanto, fue protagonista de varias polémicas y es resistido por la gente; su bajo nivel y su irregularidad le ponen el cartel de SE VENDE. A los 27 años y con convocatorias a su selección, tiene poder de reventa.

Chiquito, en tanto, perdió su lugar. La llegada de Agustín Marchesín pareció quitarle la última chance de redimirse en el arco de Boca y hoy su paso por el club ya es historia. La lesión de rodilla a comienzos de la temporada no le permitió arrancar 2025 como titular y así dejó pasar su última oportunidad. Fernando Gago le había dado la posibilidad de jugar ante Tigre y luego frente Huracán tras el escándalo con un plateísta en la derrota ante River, pero esa fue su última aparición con el Xeneize.

A la lista de negociables se suman Cristian Lema (interesa en Belgrano), Esteban Rolón (hoy colgado y con un pie afuera del club) y Frank Fabra, que aunque pareciera resurgir cada tanto, ya tiene un ciclo larguísimo cumplido. El zaguero no volvió a jugar desde su lesión en octubre de 2024, el mediocampista nunca sumó minutos tras regresar de su préstamo y el colombiano ya no tiene lugar.

La continuidad de otros dependerá de la llegada de refuerzos. Si Boca trae otro delantero, Lucas Janson dejará el club; lo mismo sucede con Agustín Martegani, quien alterna entre jugar de interno y de pegarse a la banda y si Russo suma otro jugador en su puesto, se irá. En cambio, ante la casi segura salida de Advíncula, Juan Barinaga seguiría en el club, salvo que llegue otro lateral derecho.

Marcos Rojo, un caso particular en Boca de cara a 2026

Diferente es el caso de Marcos Rojo. El zaguero es uno de los referentes y capitanes de Boca desde su llegada con, justamente, Miguel Ángel Russo. El DT lo conoce y sabe lo que le puede dar, pero sus sucesivas inconductas, lesiones y tarjetas rojas lo tienen en la mira de la gente y, también, de la directiva.

Su contrato vence a fin de año y la idea, hoy, es que el defensor de 35 años juegue hasta diciembre. Lo que pase después es una incógnita, pero lo más probable es que no renueve su vínculo y termine así un ciclo que lleva ya más de cinco años.

Miguel Ángel Russo inició su tercer ciclo como entrenador de Boca: “Se han dicho muchas cosas y tonterías”

Miguel Ángel Russo aseguró que “se han dicho muchas cosas y tonterías” tras ser presentado en la tarde de este último lunes 02/06 como nuevo entrenador de Boca luego de su controversial salida de San Lorenzo donde tuvo que abonar 300 mil dólares para rescindir su vínculo.

En el predio que el ´Xeneize´ posee en Ezeiza, el entrenador fue presentado en sociedad acompañado por el presidente Juan Román Riquelme que fue el primero en tomar la palabra: “Cuando llega un entrenador nuevo nos ponemos contentos. Hoy para mí es un día diferente. Tengo mucha felicidad. Presentamos al último DT que nos regaló la Copa Libertadores y porque es mí amigo. Vamos a intentar ayudarlo. Ojalá que disfrutes. Te quiero y felicidades”.

Tras la declaración del presidente boquense, Russo dio sus primeras palabras como nuevo entrenador de Boca: “La gente del fútbol siempre respeta los tiempos, entonces nos manejamos de otra forma y de otra manera. Se han dicho muchas cosas y tonterías. Hemos seguido los pasos y siempre he tenido diálogo con Riquelme. Más allá que yo me fui de Boca. Román siempre me llamaba. Hemos mantenido una relación propia muy cerrada. Y cómo la puede tener con Belloso, que han sido futbolistas, que tienen mis mismos códigos. La mayoría de lo que se dijo no son verdades”.

“Sé lo que es el mundo Boca. Yo lo disfruto. Se lo que significa. Es una alegría inmensa. Sé que tenemos que trabajar mucho y competir a la cual estaremos abocados en la planificación. Estamos hablando de un club muy grande a nivel mundial. Estoy muy contento porque sé lo que es Boca. Sé lo que vamos a jugar y estar en este momento es una alegría muy grande. Me gusta lo que hago y estoy muy bien con mi cuerpo técnico. Siempre buscando lo mejor”, agregó el oriundo de Lanús.

Sobre su actualidad profesional, el ex entrenador de San Lorenzo afirmó: “Estoy feliz con todo lo que hago. No tengo ninguna obligación. Si sigo en esto es porque me siento bien y capaz. La vida cambió, el mundo cambió. Hoy, hablar con los jóvenes es distinto a hacerlo hace 20 años. Vivo teniendo reuniones con gente capacitada. Vivo aprendiendo. Antes hablaba con la mamá y el papá, ahora el técnico pasamos a ser el número 15 en la lista de los jugadores. Es importante cómo llevar las relaciones. La sociedad cambió y hay que estar actualizado”.

Por último, el flamante director técnico se refirió a la conformación del plantel de cara al segundo semestre del año: “Estamos hablando en forma colectiva e individual. Planteando normas. Después, todo lo demás, en forma privada. Siempre están latente en Boca los jugadores que pueden llegar. Román y la gente del Consejo se están moviendo mucho, pero hasta que no se concrete, hay que tener mucha calma. Hay que aportar la forma de juego que tiene que tener este club”.

“El club y la gente que está conmigo pensamos siempre que el jugador es lo más importante. Es clave tener compromiso, juego, factores que en definitiva, los jugadores lo tienen. El fútbol es un juego de equipo”, concluyó Russo que debutará el próximo lunes 16 de junio en el Hard Rock stadium de la ciudad estadounidense de Miami ante el Benfica de Portugal por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes de la FIFA.

Miguel Ángel Russo se convirtió en el DT más longevo en la historia de Boca

Miguel Ángel Russo se convirtió en el entrenador más longevo en la historia de Boca en ocupar el cargo tras cerrar su acuerdo de manera oficial con la institución, luego de su renuncia en San Lorenzo.

En tanto, el próximo partido ante el Benfica de Portugal por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes marca el regreso del DT en su tercer ciclo al mando del conjunto xeneize con 69 años, 2 meses y 7 días.

Hasta el momento, dicho récord lo ostentaba Alfio Basile, quien dirigió a los de La Ribera por segunda vez con 66 años, 1 mes y 12 días, antes de presentar su renuncia al cargo en enero del 2010.

Además, en tercer lugar, se encuentra Enrique Sobral -campeón con Boca en 1940- quien ocupó el puesto en el banco de suplentes azul y oro en 1949, pocos días antes de cumplir los 66 años.

Por otro lado, el tricampeón de la Copa Libertadores y bicampeón Intercontinental como DT de Boca, Carlos Bianchi, llegó a ocupar el puesto con 65 años, 4 meses y 1 día en su último ciclo en el club en 2014.

La edad no evitó que el Consejo de Fútbol, comandado por Juan Román Riquelme, buscara al ahora ex director técnico del “Ciclón”, luego de la renuncia de este último martes 27/05, para que comience su nuevo proyecto de cara al Mundial de Clubes que tendrá lugar en Estados Unidos desde el sábado 14 de junio al domingo 13 de julio.

Cuándo debuta Boca en el Mundial de Clubes: fixture completo, días, horarios y rivales

Con River y Boca como representantes argentinos, en junio tendrá lugar el esperado Mundial de Clubes 2025, el próximo y novedoso torneo que se disputará en Estados Unidos y que contará con 32 equipos.

Ya sin compromisos oficiales en el semestre, los dos equipos argentinos se preparan para su participación en el certamen.

Cuándo se juega el Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes se desarrollará en Estados Unidos desde el 15 de junio hasta el 13 de julio de 2025.

Cuándo debuta Boca en el Mundial de Clubes 2025

El próximo compromiso de Boca es justamente por el Mundial de Clubes. El debut será en Miami, ante Benfica de Portugal, el próximo lunes 16 de junio a las 20 horas de la Argentina.

Fixture de River en el Mundial de Clubes 2025

. Lunes 16 de junio: Boca vs. Benfica, 20:00 (ARG). Estadio: Miami

. Viernes 20 de junio: Bayern Munich vs. Boca, 23:00 (ARG). Estadio: Miami

. Martes 24 de junio: Auckland City vs. Boca, 17:00 (ARG). Estadio: Nashville

