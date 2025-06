Platense campeón: 2 jugadores destrozaron a Boca y a Riquelme en los festejos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1929317581451616467?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1929317581451616467%7Ctwgr%5E0b63ece9785c48173b4286c26aded626357838f0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-25488089201753922643.ampproject.net%2F2505022142002%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false "EL MERCADO DE PASES ANTERIOR SE HIZO LARGO POR COSAS DIRIGENCIALES, FUE DURO PARA MÍ"



La palabra de Vicente Taborda, muy emocionado, tras ser campeón con Platense#LPFxTNTSports pic.twitter.com/pecy2DN1Tc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 1, 2025

A préstamo por segunda vez en el “Marrón”, en este caso hasta diciembre del 2025, Vicente Taborda insistió: “Necesitaba jugar, hace un año estoy acá y cada vez me fui sintiendo mejor”. “Gómez dijo que Platense es un club de oportunidades. Puedo hablar de mi caso, por ahí no tenía los minutos que uno buscaba y creía que necesitaba para sentirse bien”, se explayó. Sobre su probable regreso a Boca a fin de año, aseveró que “es una alegría gigante” estar en Saavedra y culminó: “Siempre lo digo, Platense me abrió las puertas y eso no me lo voy a olvidar nunca, así como espero que nunca se olviden de la primera estrella del club”.

Nicolás Orsini se sumó a las críticas contra Boca y Riquelme

Consultado acerca de su pasado reciente en el “Xeneize”, donde estuvo marginado durante un largo tiempo, el ex Lanús recordó: “Me tocó estar corriendo alrededor de una cancha todos estos meses...”. Para valorar a su club actual, donde está cedido hasta diciembre próximo, profundizó: “Platense nos abrió la puerta a muchos de nosotros, que nos tocó comer mierda en todo este tiempo”.

“Fue muy lindo venir a Platense, encontrarme con este grupo hermoso, que creo que todavía no cae de lo que terminamos de lograr”, amplió el ex Sarmiento de Junín. Al mismo tiempo, señaló que “hay que disfrutar de cada momento, de todo se aprende, sean cosas buenas o cosas malas”. Y cerró con una sincera reflexión: “Alguien podría haber dicho que haber estado corriendo en Boca afuera de una cancha era malo, hoy me trajo acá a Platense y terminé saliendo campeón... Siempre depende de cómo nos tomamos las cosas, todo sirve para aprender”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1929318790669414885?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1929318790669414885%7Ctwgr%5E33d36909fbf1c8445d9973ee4f3f90e26a08bf92%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-25488089201753922643.ampproject.net%2F2505022142002%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false #ExBoca | Nicolás Orsini



"Platense nos abrió la puerta a muchos de nosotros que nos tocó comer m... en otros lugares, antes de venir acá estaba corriendo solo alrededor de la cancha en #Boca".



El 31/12 debe volver a #Boca al finalizar su préstamo.pic.twitter.com/yMUV5aGddW — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 1, 2025

Platense le ganó a Huracán por 1 a 0 y es el campeón del Torneo Apertura 2025

Platense derrotó por 1 a 0 a Huracán al término del partido que disputaron en la tarde noche de este último domingo 01/06, en el estadio Único Madre de Ciudades, por la final del Torneo Apertura 2025.

El único gol del partido fue convertido por el extremo Guido Mainero, con una volea fantástica en 18’ de la segunda etapa.

Con el triunfo, Platense se consagró como campeón del Apertura, el primer título de la historia del club en Primera División, en más de 120 años de historia.

Además, el “Calamar” ganó acceso a la disputa de la próxima edición del Trofeo de Campeones y garantizó la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Platense salió campeón con un plantel 4 veces más barato que el de Boca y 5 veces menos que el de River

Platense se consagró campeón con una hazaña que no solo sorprendió en lo deportivo: también lo hizo en lo económico. Con un plantel valuado en apenas 27,85 millones de dólares, según datos de Transfermarkt, el “Calamar” se impuso en una competencia donde enfrentó a gigantes que quintuplican ese presupuesto.

El cuadro “Calamar” se ubica 16° en el ranking de planteles más valiosos de la Primera División, muy lejos de River Plate, Boca Juniors, Racing o Vélez, que encabezan la tabla, según reveló un cable emitido por la agencia Noticias Argentinas.

River Plate, con figuras como Franco Mastantuono (US$ 17,1 millones), Facundo Colidio, Kevin Castaño y Sebastián Driussi, posee un plantel estimado en US$ 118,16 millones, siendo el más caro del torneo.

Boca Juniors, con nombres como Kevin Zenón (US$ 11,4 millones) y Miguel Merentiel, lo sigue con US$ 95,34 millones de valuación. Le pisan los talones Racing Club (US$ 83,43 millones), Vélez Sarsfield (US$ 72,43 millones) y Estudiantes de La Plata (US$ 63,22 millones).

En ese contexto, Platense logró lo impensado con un plantel liderado por Vicente Taborda (US$ 2,85 millones), Juan Pablo Cozzani (US$ 3,19 millones), Ignacio Vázquez (US$ 2,28 millones) y Santiago Toloza (US$ 1,37 millones), entre otros valores emergentes.

Los 10 planteles más valiosos (valores en dólares)

1. River Plate: US$ 118.166.400

2. Boca Juniors: US$ 95.337.600

3. Racing Club: US$ 83.427.000

4. Vélez Sarsfield: US$ 72.424.200

5. Estudiantes LP: US$ 63.213.000

6. Talleres: US$ 54.093.000

7. Independiente: US$ 46.204.200

8. San Lorenzo: US$ 45.520.200

9. Rosario Central: US$ 45.030.000

10. Belgrano: US$ 40.165.800

En contrapartida, Platense (US$ 27.855.000) se ubicó en el lote de los de presupuesto bajo, junto con Huracán (US$ 27.622.200), Godoy Cruz (US$ 26.767.200) y Newell’s (US$ 24.681.000).

Una hazaña táctica y económica

El equipo dirigido por Favio Orsi y Sergio Gómez combinó disciplina táctica, solidez defensiva y un mediocampo de buen pie para superar con inteligencia a rivales más poderosos.

Los datos de Transfermarkt confirman el abismo económico entre el campeón y los clubes que suelen protagonizar los mercados de pases. Platense lo logró con menos del 25% del valor de River y poco más del 29% del de Boca.

En un torneo donde los millones no alcanzaron para garantizar títulos, el “Calamar” se ganó un lugar en la historia con una consagración tan austera como épica.

Más notas de Golazo24

Copa Libertadores y Copa Sudamericana: Así quedaron los octavos de final

River va por un delantero de Brasil para romper el mercado: el favorito de Gallardo

Marcelo Moretti vs Julio Lopardo por el nuevo entrenador de San Lorenzo

Estudiantes afuera: Eduardo Domínguez contra Verón y la "Barbie del fútbol"

Miguel Ángel Russo mueve los hilos en Boca: los 6 refuerzos que ya le pidió a Riquelme