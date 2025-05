Platense le da la razón al Chiqui Tapia

Los grandes torneos de fútbol, o sea los más importantes se disputan con partidos a eliminación directa para definir al campeón, ninguno es solo formato liga. Copa del Mundo, Mundial de Clubes, Champions Legue, Copa Libertadores, Copa América, Eurocopa, etc., etc. O sea, todos los torneos importantes tienen algo en común, comienzan con liga y finalizan con partidos de eliminación directa.

Por eso amigos, si los campeones continentales y hasta los campeones del mundo se definen con formato playoffs entonces no hay lugar para los que dicen que en el formato liga se conoce al verdadero campeón y al mejor equipo. Esto no es así, en formato liga gana el equipo más poderoso, el que tiene el plantel más largo y más tiempo de trabajo, en el formato del Torneo Apertura esos equipos grandes tienen la presión de ganar un playoff y algunos no la soportan, como Racing, River y San Lorenzo, y eso lo demostró el gran Platense, que los eliminó a los 3 y de visitante.

+ de Golazo24

Embed

Echaron de un estadio a Bonnie Blue, estrella porno de OnlyFans

Histórico: Chiqui Tapia anunció el regreso del público visitante

Desde Platense picantean a Huracán antes de la final: "Que le den la copa..."

Platense y la inesperada burla a San Lorenzo tras pasar a la final: "Son decisiones"