Nadie puede creer el audio del Bambino Pons pero, ¿fue él o la IA?

Cuchame pedazo de pendejo la concha de tu madre, ¿quién puta sos? Pedazo de puto. Te voy a romper el orto. Pendejo puto, me venís a putear por el coso [...] Imbécil, bobo, ahora por esto no te mando un porongo. Terrible chupapija Cuchame pedazo de pendejo la concha de tu madre, ¿quién puta sos? Pedazo de puto. Te voy a romper el orto. Pendejo puto, me venís a putear por el coso [...] Imbécil, bobo, ahora por esto no te mando un porongo. Terrible chupapija